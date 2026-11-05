Sử dụng cơ sở dữ liệu phòng ngừa vi phạm pháp luật trong trường học

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THPT Hương Vinh

Hội nghị tập trung hướng dẫn cán bộ phụ trách sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu để cập nhật, rà soát, thống kê và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, các nguy cơ và hành vi vi phạm pháp luật của học sinh.

Một trong những nội dung trọng tâm là hướng dẫn nhận diện, phân loại học sinh có nguy cơ bị bạo lực học đường. Theo đó, học sinh từng bị bạo lực thể chất, tinh thần trong vòng 12 tháng hoặc thuộc nhóm yếu thế được đưa vào diện nhận diện nguy cơ để nhà trường theo dõi, có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Các đại biểu cũng được hướng dẫn cập nhật, phân loại những hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông, trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng ngừa tội phạm không chỉ là ứng dụng công nghệ vào quản lý mà còn hướng đến hình thành phương thức quản lý dựa trên dữ liệu số. Thông qua hệ thống, thông tin về tình hình, nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục được cập nhật, tổng hợp và khai thác có hệ thống, góp phần khắc phục tình trạng thông tin phân tán, thiếu liên thông, nâng cao chất lượng thống kê, báo cáo và đánh giá thực trạng.

Trên cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý có thể nắm bắt tình hình, nhận diện sớm những nguy cơ, vấn đề cần quan tâm để chủ động tham mưu, chỉ đạo và triển khai các giải pháp phòng ngừa phù hợp với thực tiễn. Qua tập huấn, hệ thống được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực, từng bước chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên báo cáo thủ công sang quản lý có sự hỗ trợ của dữ liệu số, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình nhập liệu, quản lý thông tin và đề xuất hoàn thiện hệ thống, hướng tới chuyển từ quản lý bằng báo cáo thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu số, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.