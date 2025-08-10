  • Huế ngày nay Online
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LONG QUẢNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Phát huy tiềm năng, lợi thế trong nhiệm kỳ mới

HNN - Long Quảng là xã thuộc khu vực miền núi, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Hữu, với dân số 8.360 người (tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85,4%). Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một chặng đường đầy nỗ lực và chuyển mình mạnh mẽ của Đảng bộ các xã trước đây và xã Long Quảng hôm nay.

Quyết tâm kiến tạo từ nhiệm kỳ mớiPhấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng caoThành ủy thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Đó là tiền đề để Long Quảng tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để vươn lên, tạo thêm nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ mới...

 Đảng bộ xã Long Quảng quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Niềm tin của dân đối với Đảng được nâng lên

Những ngày này, khắp các trục đường chính, trung tâm hành chính xã, nhà văn hóa thôn đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Đường dẫn vào trung tâm xã được cải tạo rộng rãi, hai bên nhà cửa khang trang mọc lên san sát. Trước ngày hội lớn - Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Quảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khắp nơi ở Long Quảng rực rỡ sắc cờ đỏ thắm trước mỗi hiên nhà, thể hiện rõ niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Hồ Sỹ Minh thông tin: Đảng bộ xã Long Quảng có 34 tổ chức đảng, trong đó có 2 đảng bộ và 32 chi bộ trực thuộc đảng ủy, với 636 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân toàn xã đã nỗ lực, phấn đấu và đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đảng ủy các xã trước đây chú trọng đến công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả mô hình tổ dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với đẩy mạnh phong trào dòng họ, thôn không có hộ nghèo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, lòng tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, cùng với Đảng ủy và chính quyền xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ban chấp hành đảng bộ các xã xác định dựa vào thế mạnh núi rừng để thúc đẩy phát triển kinh tế, thông qua đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khi nghị quyết ban hành, cán bộ, đảng viên trong xã tiên phong thực hiện trước để người dân làm theo. Kết quả, tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt 327 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 56% trong cơ cấu kinh tế của xã, tăng hơn 92 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên; xã xây dựng nhiều đề án chuyên đề, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị.

Cùng với đó, địa phương triển khai nhiều mô hình trồng trọt phát triển theo hướng tăng giá trị và hiệu quả. Đến nay, diện tích rừng trồng của toàn xã Long Quảng gần 6.670ha (trong đó diện tích trồng rừng theo hướng gỗ lớn là 157,5ha, diện tích được cấp chứng chỉ FSC là 68,8ha); diện tích khai thác và trồng lại rừng trung bình hằng năm đạt 257ha. Thực hiện đề án phát triển vùng trồng quế nguyên liệu, toàn xã đã trồng được 110ha. Đồng thời, tạo ra vùng sản xuất cao su tại các thôn với diện tích gần 470ha, vùng trồng cau với diện tích hơn 48ha; cây ăn quả có múi 151ha; cây dứa 21,1ha... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tạo đột phá cho phát triển

Cùng với thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội, Đảng bộ các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Hữu trước đây và xã Long Quảng hôm nay đã huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của cấp trên đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khang trang. Nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, cải tạo; kết nối liên vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Đây chính là tiền đề để xã Long Quảng tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Quảng Nguyễn Anh chia sẻ: Dù là xã miền núi còn nhiều khó khăn, tuy nhiên các đề án “Một cửa”, “Một cửa điện tử liên thông” được Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả; thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt khá cao. Công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời, thường xuyên; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được nâng lên.

“Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Quảng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng kiên cường, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển mạnh mẽ; tạo đột phá, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, duy trì và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng xã Long Quảng ngày càng phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh”, Bí thư Đảng ủy Hồ Sỹ Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH
