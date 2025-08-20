Xử phạt gần 100 triệu đồng xe chở khách vượt quá quy định

Xe khách BKS 18B-021.06 bị phát hiện chở quá số lượng hành khách quy định

Trước đó, vào tối 19/8, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A qua địa phận xã Lộc An , tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP. Huế) phát hiện xe khách BKS 18B-021.06 do tài xế Nguyễn Văn Triều (SN 1985, trú ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông tuyến Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm này, trên xe có rất đông hành khách, trong đó có một số người nằm ở lối đi lại. Qua rà soát, tổ CSGT phát hiện xe khách này chở vượt quá số lượng quy định 12 hành khách. Sau khi kiểm tra bằng lái, giấy tờ xe, tổ CSGT yêu cầu tài xế Nguyễn Văn Triều đưa xe về trụ sở Trạm CSGT Phú Lộc.

Trạm CSGT Phú Lộc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tài xế Nguyễn Văn Triều gồm 2 lỗi vi phạm: Không xác nhận lệnh vận chuyển và chở quá hành khách. Theo đó, mức xử phạt hành chính 2 lỗi này với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe khách.