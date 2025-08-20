  • Huế ngày nay Online
Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

HNN.VN - Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, qua công tác tuần tra và kiểm soát, đơn vị đã phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an phát hiện xe tải chở 30 tấn đường kính trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ 

Vào lúc 15h ngày 17/8, tại Km32 tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan, tổ tuần tra kiểm soát trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế do Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh làm tổ trưởng đã phát hiện ô tô mang BKS 49H-020.41 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong thùng xe chở 600 bao tải đường kính trắng, có trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế phương tiện là Phạm Tấn Tâm (SN 1993, trú tại xóm 4, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc; bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 11/8, Trạm CSGT Phú Lộc cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế đón dừng, kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 81H-03.220 do anh Nguyễn Tất Nam (SN 1996, trú tại thôn An Hòa La Drăng, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 7 phách gỗ và 11 khúc gỗ tròn, hình trụ chưa rõ chủng loại, khối lượng. Người điều khiển phương tiện không cung cấp được các hồ sơ lâm sản liên quan đến khối lượng gỗ đang vận chuyển trên ô tô.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP. Huế xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MINH NGUYÊN
