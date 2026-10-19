Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu: Chờ ngày khởi công, sẵn sàng bàn giao mặt bằng

Sau hơn 60 năm đưa vào sử dụng, cầu Phú Lưu đã xuống cấp.

Nỗi lo mùa mưa lũ

Sau hơn 60 năm được đưa vào sử dụng, cầu Phú Lưu - tuyến giao thông độc đạo kết nối Cồn Hến với khu vực trung tâm thành phố đã xuống cấp, mặt cầu nhỏ hẹp, không đáp ứng tốt nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Việc lưu thông qua cầu gặp nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Vào mùa mưa lũ, bất cập này càng rõ. Nằm giữa sông Hương, với địa hình thấp trũng, khu vực Cồn Hến và cầu Phú Lưu thường bị ngập lụt mỗi khi nước sông dâng cao, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

“Mùa mưa lũ, nước sông Hương dâng cao gây ngập cầu Phú Lưu, nhiều nhà dân cũng bị ngập. Người dân sống trong cảnh bị nước lũ bao vây, việc đi lại rất khó khăn. Nếu có cầu mới bắc qua Cồn Hến, chúng tôi kỳ vọng sẽ không còn phải lo cảnh bị cô lập mỗi khi mưa lũ”, ông Châu Khắc Huế, người dân Cồn Hến chia sẻ.

Với người dân Cồn Hến, cầu mới không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn góp phần bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, tạo thuận lợi cho việc đi học, đi làm, khám, chữa bệnh, vận chuyển hàng hóa.

Đáp ứng mong mỏi ấy của người dân, TP. Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 2,76km, mặt cắt ngang rộng 26m. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, thuộc phường Vỹ Dạ; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, thuộc phường Phú Xuân.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm, được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng đường dẫn hai đầu cầu, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2 triển khai xây dựng cầu vượt qua Cồn Hến.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 1, Cồn Hến chia sẻ: “Từ ngày có thông tin thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu mới qua Cồn Hến để thay thế cầu Phú Lưu đã xuống cấp, đồng thời chỉnh trang khu vực này, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Ai cũng mong công trình sớm được khởi công. Khi cầu mới hoàn thành, giao thông sẽ thuận lợi hơn, Cồn Hến sẽ thu hút thêm du khách, tạo điều kiện phát triển các hoạt động dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Tạo động lực phát triển kinh tế cho thành phố

Nhiều người dân Cồn Hến cho biết sẵn sàng phối hợp để giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. “Tổ dân phố 2 có 703 hộ, với 2.583 nhân khẩu. Bà con đều đồng tình với chủ trương xây mới cầu qua Cồn Hến để thay đổi diện mạo khu vực nơi đây. Vì vậy, người dân chấp hành giải phóng mặt bằng, tái định cư để phục vụ dự án”, ông Phan Trung Đức, Tổ trưởng tổ dân phố 2 cho biết.

Trong quá trình chuẩn bị dự án, thành phố đã xem xét nhiều phương án thiết kế cầu, từ kiến trúc, quy mô, tổ chức giao thông đến khả năng kết nối với hạ tầng hiện hữu. Công trình phải đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, bảo đảm an toàn, hiệu quả đầu tư và hài hòa với cảnh quan đô thị.

Theo Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của UBND TP. Huế về phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, phương án đoạt giải Nhất cuộc thi tuyển kiến trúc là tác phẩm “Bến sông Trăng” (mã số 168), do Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty cổ phần kiến trúc Lập Phương (CUBIC) thực hiện. Kết quả này là cơ sở để thành phố hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước đầu tư tiếp theo.

Tại cuộc họp báo của UBND TP. Huế quý III/2026 diễn ra đầu tháng 10 này, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp cho biết: Cầu qua Cồn Hến dự kiến đấu thầu xây lắp trong tháng 11/2026. Hiện nay, các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn thành thiết kế đường hai đầu cầu. Ban quản lý sẽ sớm phê duyệt thiết kế đường để tổ chức đấu thầu xây lắp.

Trong chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn giữa tháng 9/2026, trong đó có dự án cầu qua Cồn Hến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư; triển khai đồng bộ các nội dung về thiết kế, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kết nối hạ tầng hai đầu cầu.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng lưu ý cần tính toán phương án kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu; các thông số về độ dốc, nút giao, đường gom và phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn, thuận tiện trong quá trình khai thác. Việc tổ chức không gian, cảnh quan và khu dân cư Cồn Hến cũng cần được nghiên cứu thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và ổn định đời sống người dân.

“Cầu mới qua Cồn Hến không chỉ kết nối giao thông mà còn mở ra kỳ vọng về những đổi thay trong tương lai. Khi điều kiện đi lại được cải thiện, khu vực này sẽ có thêm cơ hội phát huy tiềm năng du lịch, dịch vụ, khai thác những giá trị cảnh quan và văn hóa đặc trưng, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh.