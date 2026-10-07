91% đảng viên Vỹ Dạ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau sắp xếp, Đảng bộ phường hiện có 42 tổ chức đảng trực thuộc với 1.999 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp 48 đảng viên mới, đạt 83% chỉ tiêu; công nhận đảng viên chính thức cho 15 trường hợp.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ sở dữ liệu trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử hiện có 1.926 đảng viên, trong đó 1.578 đảng viên đã sử dụng, đạt 91%. Phường cũng triển khai số hóa, chỉnh lý hồ sơ đảng viên và dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo chương trình năm 2026, với 5 đoàn kiểm tra và 5 đoàn giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Vỹ Dạ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, hoàn thiện hồ sơ điện tử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng.