  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 07/10/2026 12:45

91% đảng viên Vỹ Dạ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

HNN.VN - Sáng 7/10, Đảng ủy phường Vỹ Dạ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Hoàn thành mở rộng cầu Vỹ Dạ trong vòng 6 tháng Tháo dỡ lồng bè, trả lại không gian xanh cho sông Như Ý

 
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau sắp xếp, Đảng bộ phường hiện có 42 tổ chức đảng trực thuộc với 1.999 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp 48 đảng viên mới, đạt 83% chỉ tiêu; công nhận đảng viên chính thức cho 15 trường hợp.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ sở dữ liệu trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử hiện có 1.926 đảng viên, trong đó 1.578 đảng viên đã sử dụng, đạt 91%. Phường cũng triển khai số hóa, chỉnh lý hồ sơ đảng viên và dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo chương trình năm 2026, với 5 đoàn kiểm tra và 5 đoàn giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Vỹ Dạ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, hoàn thiện hồ sơ điện tử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Vỹ DạĐảng ủysơ kếtHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn “độ, chế xe”

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Huế cho biết đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện có dấu hiệu “độ, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, nhằm chủ động ngăn ngừa vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên.

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn “độ, chế xe”
Chia sẻ video gây ảnh hưởng an ninh trật tự, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 6/10, Công an phường Kim Long cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh L.C.Q. (trú tại phường Kim Long) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin mang tính đe dọa, kích động mâu thuẫn, chia rẽ hoặc gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chia sẻ video gây ảnh hưởng an ninh trật tự, bị phạt 7,5 triệu đồng
Hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương cho doanh nghiệp

Ngày 6/10, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và nhóm yếu thế.

Hỗ trợ pháp lý về lao động, tiền lương cho doanh nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top