Kiến nghị UBND TP. Huế bố trí chỗ ở tạm thời cho 86 hộ dân trong khu vực Dự án Đại học Huế

86 hộ dân nằm trong khu vực Dự án Đại học Huế đang sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp nghiêm trọng

Qua kiểm tra, có 86 hộ dân nằm trong khu vực Dự án Đại học Huế đang sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, tạm bợ, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Từ thực tế này, UBND phường An Cựu cùng các đơn vị liên quan thống nhất kiến nghị UBND TP. Huế xem xét bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân có nhu cầu tại khu chung cư Hương Sơ (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An).

Sau khi Dự án Đại học Huế hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư chính thức, 86 hộ dân sẽ bàn giao lại căn hộ tạm cư và không phát sinh yêu cầu bồi thường hay hỗ trợ bổ sung hay quyền lợi pháp lý nào liên quan đến nơi ở tạm trong thời gian được sắp xếp.

Việc bố trí chỗ ở tạm thời chỉ mang tính chất khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong mùa mưa bão. UBND phường An Cựu cũng đã đề nghị Đại học Huế sớm hoàn thành bản đồ đo vẽ địa chính, phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, kiến nghị đã được UBND thành phố tiếp nhận và sẽ bố trí một buổi làm việc trong tuần tới để thống nhất phương án.

Khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1998, có tổng diện tích 135ha, được chia thành hai giai đoạn. Năm 2004, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt quy hoạch chi tiết Đại học Huế tại Trường Bia, với tổng diện tích hơn 113ha. Hiện nay, Dự án Đại học Huế đang trong giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn bố trí năm 2025 là 35 tỷ đồng.