  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 25/10/2025 17:53

Kiến nghị UBND TP. Huế bố trí chỗ ở tạm thời cho 86 hộ dân trong khu vực Dự án Đại học Huế

HNN.VN - UBND phường An Cựu và các phòng, ban chuyên môn của phường cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1, Đại học Huế vừa có buổi làm việc và tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế khu dân cư tại khu vực tổ 7AC - nằm trong khu vực Dự án Đại học Huế, thuộc địa bàn phường.

Dự án đường vành đai 3: Sớm đền bù, bố trí tái định cư cho người dân Giải phóng mặt bằng: Dân chủ để dân đồng thuậnThủ tướng giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng mới được bổ nhiệmGiải quyết kịp thời các kiến nghị của cử triBàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm

86 hộ dân nằm trong khu vực Dự án Đại học Huế đang sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp nghiêm trọng

Qua kiểm tra, có 86 hộ dân nằm trong khu vực Dự án Đại học Huế đang sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, tạm bợ, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Từ thực tế này, UBND phường An Cựu cùng các đơn vị liên quan thống nhất kiến nghị UBND TP. Huế xem xét bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân có nhu cầu tại khu chung cư Hương Sơ (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An).

Sau khi Dự án Đại học Huế hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư chính thức, 86 hộ dân sẽ bàn giao lại căn hộ tạm cư và không phát sinh yêu cầu bồi thường hay hỗ trợ bổ sung hay quyền lợi pháp lý nào liên quan đến nơi ở tạm trong thời gian được sắp xếp.

Việc bố trí chỗ ở tạm thời chỉ mang tính chất khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong mùa mưa bão. UBND phường An Cựu cũng đã đề nghị Đại học Huế sớm hoàn thành bản đồ đo vẽ địa chính, phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, kiến nghị đã được UBND thành phố tiếp nhận và sẽ bố trí một buổi làm việc trong tuần tới để thống nhất phương án.

Khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1998, có tổng diện tích 135ha, được chia thành hai giai đoạn. Năm 2004, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt quy hoạch chi tiết Đại học Huế tại Trường Bia, với tổng diện tích hơn 113ha. Hiện nay, Dự án Đại học Huế đang trong giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn bố trí năm 2025 là 35 tỷ đồng.

MINH HIẾU
 Từ khóa:
Bố trítạm cư86 hộ dânphường An CựuĐại học Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy sức trẻ, xây dựng phường An Cựu văn minh, giàu bản sắc

Sáng 25/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Cựu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn sau khi phường An Cựu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường An Đông, An Tây và An Cựu (cũ).

Phát huy sức trẻ, xây dựng phường An Cựu văn minh, giàu bản sắc
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ:
Làm việc với phường An Cựu về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 1/10, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Người có công, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại phường An Cựu về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Làm việc với phường An Cựu về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Phường An Cựu di dời 150 người dân đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 10, chiều tối 27/9, trên địa bàn phường An Cựu mưa to, làm ngập úng nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực xóm Gióng (tập trung kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh).

Phường An Cựu di dời 150 người dân đến nơi an toàn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top