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ClockThứ Ba, 29/09/2026 17:06

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lực lượng dân phòng

HNN.VN - Ngày 29/9, Công an thành phố khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho lực lượng dân phòng.

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Lớp huấn luyện góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, giúp lực lượng dân phòng chủ động xử lý các tình huống ngay từ cơ sở. 

Lớp huấn luyện nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PCCC và CNCH; hướng dẫn lực lượng dân phòng thực hành các kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống ban đầu, sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phối hợp với các lực lượng chức năng khi có sự cố.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công tác huấn luyện phải thiết thực, sát thực tế cơ sở, lấy khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống làm thước đo hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ lực lượng dân phòng; phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, củng cố tổ chức, duy trì hoạt động thường xuyên, quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH được trang bị.

Lớp huấn luyện được tổ chức hướng tới Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10), góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và người dân, xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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