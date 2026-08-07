“Luật ngầm” vỉa hè và cái giá của sự tha hóa

Các bị cáo trước tòa.

Khoảng trống quyền lực bị lợi dụng

Đứng trước bục khai báo, các bị cáo Dương Đăng Khoa (SN 1983, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội cũ), Hoàng Văn Thắng (SN 1985, cựu công chức địa chính - xây dựng) và Lê Thị Lan Anh (SN 1987, cựu thủ quỹ công đoàn) đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Không khí phiên xử chìm trong sự nặng nề khi những chi tiết về cách thức “bảo kê” vỉa hè được làm sáng tỏ trước Hội đồng xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An được quy hoạch nhằm phát triển du lịch, chỉ cho phép sử dụng vỉa hè kinh doanh vào dịp cuối tuần. Từ thứ Hai đến thứ Năm, mọi hành vi lấn chiếm đều bị cấm. Tuy nhiên, thay vì giữ gìn trật tự đô thị theo đúng chức trách được giao, bị cáo Dương Đăng Khoa lại nhìn thấy ở những vi phạm này một “nguồn lợi”.

Lời khai tại tòa cho thấy, Khoa đã chủ động rủ rê Thắng và Lan Anh thiết lập một quy trình thu tiền tinh vi. Mọi sự phân công diễn ra nhịp nhàng: Thắng đi đo đạc, “phát giá” dựa trên diện tích lấn chiếm; Lan Anh đứng ra thu tiền, quản lý sổ sách; còn Khoa là người chịu trách nhiệm “bật đèn xanh” để các vi phạm tồn tại nghiễm nhiên.

Đáng chú ý, để đối phó với các đoàn thanh tra, bị cáo Lan Anh đã dùng thủ đoạn ghi nội dung phiếu thu là “ủng hộ kinh phí hoạt động công đoàn”. Hành vi ngụy trang này phản ánh sự chủ động, tính toán kỹ lưỡng nhằm che giấu sai phạm đến cùng.

Sự việc kéo dài từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2025 với tổng cộng 46 lần nhận hối lộ từ 20 hộ dân, thu lợi bất chính hơn 430,6 triệu đồng. Sự tự tin vào “luật ngầm” đến mức, vào tháng 9/2024, bị cáo Khoa thậm chí còn ký giấy mời các hộ dân đến tận trụ sở UBND phường để “nhắc nhở” đóng tiền đúng hạn. Nếu chậm nộp, các bị cáo liên tục nhắn tin qua Zalo hối thúc, gửi số tài khoản yêu cầu chuyển tiền.

Cảnh tỉnh đạo đức công vụ

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối cải, thừa nhận một phần tiền dùng cho việc tiếp khách, ngoại giao và chi tiêu tập thể. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nhấn mạnh: Dù tiền thu được dùng vào mục đích gì, việc tự ý đặt ra khoản thu để không xử lý vi phạm pháp luật đã cấu thành tội “Nhận hối lộ” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi đó không chỉ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Đánh giá toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là tha hóa, có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế đã tuyên phạt bị cáo Dương Đăng Khoa 4 năm tù; Hoàng Văn Thắng 3 năm tù và Lê Thị Lan Anh 2 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Khép lại bản án, nhìn bóng lưng các bị cáo áp giải rời khỏi hội trường xét xử, nhiều người tham dự không khỏi thở dài. Từ những cán bộ có năng lực, được giao trọng trách, chỉ vì lòng tham và sự thiếu bản lĩnh trước cám dỗ, họ đã tự khép lại sự nghiệp của chính mình.

Phiên tòa khép lại nhưng để lại bài học đắt giá. Vụ án cũng chính là minh chứng cho thấy: Không có “vùng cấm” hay “luật ngầm” nào có thể tồn tại đứng trên pháp luật, đặc biệt là khi có sự vào cuộc chủ động, kiên quyết tố giác tiêu cực từ phía quần chúng nhân dân.