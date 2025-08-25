Thông tin một chủ tịch phường ở Huế bị bắt là bịa đặt

Kênh tiktok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG thường xuyên đăng tải các thông tin xuyên tạc, sai sự thật

Theo đó, vào ngày 25/8, kênh tiktok PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG (tincapnhatmoinhat) đăng tải nội dung “Bắt giữ ông Trần Văn Trung, Chủ tịch phường thuộc TP. Huế về hành vi tham nhũng, trốn thuế, đồng thời thu giữ số tiền, vàng và sổ đỏ lớn...”. Bài đăng này có hơn 2.800 lượt thích, 341 lượt bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ và TP. Huế.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng khẳng định đây là tin giả. Kênh Tiktok trên cũng có dấu hiệu mạo danh, thiếu kiểm chứng và thường xuyên đăng tải các video đã được cắt ghép, chỉnh sửa để đăng tải nhiều thông tin tiêu cực.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế kêu gọi người dân cần cảnh giác, kiểm chứng các thông tin được lan truyền trên mạng xã hội để tránh gây hoang mang, nhiễu loạn dư luận.