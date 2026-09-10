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ClockThứ Sáu, 11/09/2026 16:03

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trong học sinh

HNN.VN - Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, ngay từ những ngày đầu năm học mới, đơn vị đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, trong đó tăng cường kiểm tra phương tiện và việc chấp hành quy định của học sinh.

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Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện của học sinh tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (phường Thuận Hóa). 

Theo đó, lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra đột xuất tại các bãi trông giữ xe bên trong trường THCS trên địa bàn. Qua kiểm tra, bên cạnh đa số học sinh chấp hành tốt quy định, vẫn còn một bộ phận học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy điện, xe gắn máy; một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trung tá Trần Ngọc Lâm, cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố cho biết, đối với các trường hợp học sinh vi phạm, lực lượng CSGT sẽ làm việc với nhà trường, xử lý theo quy định và thông báo cụ thể để phối hợp giáo dục, quản lý.

Theo quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ được điều khiển xe đạp điện có vận tốc thiết kế không quá 25 km/giờ. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại một số trường THCS, lực lượng chức năng phát hiện không ít học sinh chưa đủ 16 tuổi sử dụng xe máy điện có công suất lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, khu vực trường học và địa bàn có nhiều thanh thiếu niên tụ tập. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng, rú ga và giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cùng với xử lý, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh. Các trường hợp vi phạm sẽ được thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục, xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an thành phố khuyến cáo phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học sinh.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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