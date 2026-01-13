Siết thực hiện kết luận thanh tra, tăng thu hồi tài sản vi phạm

Một số sai phạm trên lĩnh vực xây dựng cơ bản đã được Thanh tra thành phố đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh

Phát hiện sai phạm hơn 36 tỷ đồng qua thanh tra

Năm 2025, Thanh tra thành phố và các đơn vị thanh tra cấp huyện, sở trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã triển khai 30 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 21 cuộc đã ban hành kết luận đối với 164 đơn vị.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm trên nhiều lĩnh vực với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 32 tỷ đồng, số còn lại hơn 4 tỷ đồng được kiến nghị xử lý theo các hình thức khác. Riêng Thanh tra thành phố Huế đã thực hiện 20 cuộc thanh tra, ban hành 11 kết luận thanh tra đối với 136 đơn vị.

Song song với thanh tra hành chính, các cơ quan thanh tra chuyên ngành cũng triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 407 tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra đã phát hiện 28 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; đồng thời ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt khoảng 1,6 tỷ đồng.

Theo Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Quang Huy, kết quả thanh tra năm 2025 cho thấy nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai và hoạt động đầu tư đã được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường đôn đốc thu hồi tài sản sau thanh tra

Cùng với việc ban hành kết luận thanh tra, công tác theo dõi và đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra được Thanh tra thành phố Huế đặc biệt chú trọng. Trong năm 2025, Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan đã theo dõi 133 kết luận thanh tra phải thực hiện, trong đó 35 kết luận đã hoàn thành việc thực hiện.

Tổng số tiền thu hồi nộp ngân sách nhà nước sau thanh tra trong năm đạt khoảng 17,5 tỷ đồng, bao gồm hơn 14 tỷ đồng từ các quyết định xử lý ban hành trong năm và hơn 3 tỷ đồng từ các quyết định xử lý của những năm trước. Các cơ quan chức năng còn xử lý khác số tiền hơn 13 tỷ đồng và hơn 44.700m² đất theo các kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Thanh tra thành phố đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 98 kết luận thanh tra và 84 quyết định xử lý, với tổng số tiền cần thu hồi khoảng 26 tỷ đồng.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác thu hồi tài sản sau thanh tra vẫn còn gặp một số khó khăn. Một số đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nên chưa thể thực hiện ngay nghĩa vụ nộp ngân sách; nhiều quyết định xử lý được ban hành vào thời điểm cuối năm nên thời gian thực hiện còn hạn chế. Một số vụ việc liên quan đến nhiều đơn vị hoặc có nội dung phức tạp, cần thêm thời gian để xác minh, xử lý về tài chính và tài sản.

Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Quang Huy thông tin: Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra, góp phần thu hồi tối đa tài sản nhà nước bị thất thoát.

Ngành thanh tra thành phố xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính - ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản công. Việc lựa chọn nội dung thanh tra sẽ được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm, từ xa.

Công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra sẽ tiếp tục được chú trọng. Ngành thanh tra sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là đối với các khoản tiền và tài sản phải thu hồi về ngân sách nhà nước. Qua đó, từng bước nâng cao tỷ lệ thu hồi về kinh tế, bảo đảm các kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra.