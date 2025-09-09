  • Huế ngày nay Online
Các ngành Thanh tra, Du lịch, Tư pháp thành phố có phó giám đốc mới

HNN.VN - Sáng 10/9, UBND TP. Huế tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

 Lãnh đạo UBND thành phố chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương chủ trì hội nghị và trao quyết định cho các cá nhân được điều động và bổ nhiệm.

Theo quyết định, bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP. Huế, được điều động đến Sở Du lịch và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch. Bà Nguyễn Thị Xuân Nhi, Chánh văn phòng Sở Tư pháp, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp. Ông Nguyễn Xuân Ánh, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội chính và khoa học công nghệ thuộc Thanh tra TP. Huế, được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Thanh tra thành phố. Thời gian giữ chức vụ của các cán bộ được bổ nhiệm là 5 năm, chế độ lương và phụ cấp thực hiện theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng đến các cá nhân đã được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ mới. 

Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị trên cương vị mới, các cá nhân được điều động, bổ nhiệm đợt này tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hành động quyết liệt; đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

LÊ THỌ
