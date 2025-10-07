Phú Lộc: Bắt giữ các đối tượng bẫy cò trên địa bàn

Các lực lượng thu gom bẫy cò tại hiện trường

Theo đó, lực lượng công an xã phối hợp với kiểm lâm và các lực lượng liên quan tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng trú tại thôn Trung Phước Tượng đang săn bắt cò trên cánh đồng thuộc thôn Hòa Mậu và Trung Phước Tượng. Tang vật thu giữ gồm nhiều bẫy cò, cò giả, 1 xe máy và 2 ghe được các đối tượng sử dụng để di chuyển và thực hiện hành vi săn bắt chim trời.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng đã tổ chức thu gom hàng trăm cò giả và bẫy cò được đặt rải rác trên các cánh đồng, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng bẫy chim trời trên địa bàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu thời gian tới tái phạm, các đối tượng sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo quy định hiện hành.

Xã Phú Lộc sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.