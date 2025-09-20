Ra quân thu gom và tiêu hủy 125 cò giả và 2.100 que dính nhựa

Thu gom và tiêu hủy bẫy cò, cò giả

Qua kiểm tra, các lực lượng đã thu gom và tiêu hủy 125 cò giả cùng khoảng 2.100 que dính nhựa (để bẫy cò). Hoạt động này góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trời trái phép, bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng môi trường sinh thái an toàn, bền vững.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc ông Nguyễn Văn Hiệp đã chỉ đạo công tác xử lý, tiêu hủy bẫy cò, cò giả. Chủ tịch UBND xã yêu cầu lực lượng Công an xã mời các trường hợp đặt bẫy cò lên làm việc, yêu cầu cam kết không tái phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên địa bàn; kịp thời phát hiện, thu gom và tiêu hủy các loại bẫy cò, cò giả.