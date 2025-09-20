  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 20/09/2025 14:40

Ra quân thu gom và tiêu hủy 125 cò giả và 2.100 que dính nhựa

HNN.VN - Ngày 20/9, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam thành phố Huế phối hợp với Công an xã Phú Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự xã và thôn Trung Phước Tượng tổ chức ra quân xử lý tình trạng đặt bẫy cò trên đồng ruộng.

Thêm nhiều chim trời được thả về môi trường tự nhiênLiên tục truy quét bảo vệ chim trờiNgăn chặn săn bắt chim trời

  Thu gom và tiêu hủy bẫy cò, cò giả 

Qua kiểm tra, các lực lượng đã thu gom và tiêu hủy 125 cò giả cùng khoảng 2.100 que dính nhựa (để bẫy cò). Hoạt động này góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trời trái phép, bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng môi trường sinh thái an toàn, bền vững.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc ông Nguyễn Văn Hiệp đã chỉ đạo công tác xử lý, tiêu hủy bẫy cò, cò giả. Chủ tịch UBND xã yêu cầu lực lượng Công an xã mời các trường hợp đặt bẫy cò lên làm việc, yêu cầu cam kết không tái phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên địa bàn; kịp thời phát hiện, thu gom và tiêu hủy các loại bẫy cò, cò giả.

H. PHÚC
 Từ khóa:
bẫy còtiêu hủythu gomra quânsăn bắt chim trời
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra quân làm sạch môi trường khu vực Eo Bầu, Thượng Thành

Sáng 14/9, UBND phường Phú Xuân (TP. Huế) đã tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại khu vực Eo Bầu, Thượng Thành và dọc các tuyến đường Tôn Thất Thiệp, Lương Ngọc Quyến.

Ra quân làm sạch môi trường khu vực Eo Bầu, Thượng Thành
Thanh Thủy ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Trong hai ngày 16 - 17/8, Đoàn phường Thanh Thủy tổ chức đợt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Thanh Thủy ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
Kịp thời tiêu hủy lợn bệnh, không để dịch bệnh lây lan

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 43 hộ tại 25 thôn, tổ dân phố của 12 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 510 con, trọng lượng hơn 31.921kg. Các sở, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan.

Kịp thời tiêu hủy lợn bệnh, không để dịch bệnh lây lan
Ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp

Ngày 1/8, Công an TP. Huế tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top