Phát huy “cánh tay nối dài” trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ông Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế chủ trì hội nghị. Cùng tham dự, có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện UBND và Công an 40 xã, phường trên địa bàn.

Ngày 1/7/2024, toàn TP. Huế đã thành lập 1.103 tổ bảo vệ ANTT với 3.413 thành viên, sẵn sàng thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ cốt lõi, trở thành điểm tựa vững chắc cho chính quyền và Nhân dân. Với lợi thế gần dân, am hiểu địa bàn, các thành viên tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố các phường, xã thực sự trở thành những “tai mắt” tin cậy của công an. Từ khi thành lập đến tháng 8/2025, lực lượng này đã cung cấp 1.952 nguồn tin có giá trị và tham gia hỗ trợ giải quyết 1.303 vụ việc từ khi mới phát sinh.

Thành tích của lực lượng còn được ghi dấu với hàng loạt con số ấn tượng khác như: Hỗ trợ công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể thực hiện 18.343 lượt tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phối hợp hỗ trợ 130 vụ việc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và 44 vụ việc liên quan đến cứu nạn, cứu hộ; cung cấp 74 tin báo về dấu hiệu vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện và 133 tin báo khác liên quan đến an ninh trật tự; phối hợp thực hiện 24.549 lượt tuần tra vào ban đêm và phát hiện 858 vụ việc có dấu hiệu vi phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh, thời gian tới, cùng với thời cơ, vận hội mới sẽ là những khó khăn, thách thức đan xen đòi hỏi công tác bảo đảm ANTT phải từ cơ sở, ngay tại cơ sở, từ sớm, từ xa. UBND thành phố đề nghị xác định công tác bảo đảm ANTT là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các sở, ngành và UBND xã, phường cần tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện, nơi làm việc; đồng thời đa dạng hóa nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, bảo đảm chế độ làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND. Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách, nâng mức hỗ trợ phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của công việc. Cùng với đó, chú trọng giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật; kịp thời khen thưởng, động viên và thực hiện đầy đủ chế độ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong mọi mặt công tác để xứng đáng là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT; phải gắn bó sâu sát với Nhân dân, bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng cốt cán xử lý các tình huống ngay từ cơ sở nhằm xây dựng từng thôn, bản, từng tổ dân phố an toàn, đồng nghĩa tiến tới xây dựng xã, phường và thành phố an toàn, văn minh.

Dịp này, UBND TP. Huế đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có những thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, 1 tập thể và 1 cá nhân cũng nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 10 tập thể và 20 cá nhân nhận được giấy khen của Giám đốc Công an TP. Huế.