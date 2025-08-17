Chủ Nhật, 17/08/2025 10:09 (GMT+7)
Danh sách Trưởng công an 40 xã, phường TP. Huế
Kỳ vọng vào lực lượng mỹ thuật trẻ Huế
Đứng trước thực trạng lực lượng mỏng, độ tuổi ngày càng cao, mỹ thuật trẻ Huế vẫn tạo dấu ấn trên bản đồ mỹ thuật Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Huế ngày nay Cuối tuần, họa sĩ Nguyễn Thiện Đức - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Huế - đã chia sẻ về thực trạng, tiềm năng và những kỳ vọng dành cho thế hệ kế cận của mỹ thuật Cố đô.
Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Điền
Tuân thủ nghiêm ngặt về chất lượng, xây dựng uy tín sản phẩm, hình thành giá cả hợp lý, bảo đảm điều kiện pháp lý; chủ động hơn trong khâu phân phối; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để sản phẩm phát triển bền vững… là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối đặc biệt quan tâm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2025 diễn ra chiều 16/8 tại xã Quảng Điền.
Thắt chặt đoàn kết giữa các tôn giáo và lực lượng Công an
Ngày 15 và 16/8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Tổng giám mục Huế đã đến thăm và chúc mừng Công an thành phố nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).