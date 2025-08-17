Danh sách Trưởng công an 40 xã, phường TP. Huế

Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Điền

Tuân thủ nghiêm ngặt về chất lượng, xây dựng uy tín sản phẩm, hình thành giá cả hợp lý, bảo đảm điều kiện pháp lý; chủ động hơn trong khâu phân phối; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để sản phẩm phát triển bền vững… là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối đặc biệt quan tâm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2025 diễn ra chiều 16/8 tại xã Quảng Điền.