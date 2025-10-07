Ô tô tải mất phanh gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 20h cùng ngày, tại Km7 đường La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận xã Hưng Lộc, anh Phạm Hoàng V. (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô tải biển số 50H-543.XX trên xe có phụ xe là anh Nguyễn Tấn T. (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Gia Lai) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hướng Đà Nẵng đi Huế.

Khi đi đến địa điểm trên, xe ô tô tải bị mất thắng va chạm vào sau xe ô tô đầu kéo biển số 77H-045.XX kéo theo rơ moóc 88R-013.XX do anh Nguyễn Ngọc N. (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Hòa Bình) điều khiển phía trước cùng chiều.

Sau đó, xe ô tô tải dính vào đuôi xe ô tô đầu kéo và di chuyển thêm khoảng 1km thì bật ra rồi va chạm với xe ô tô con biển số 92A-098.XX do anh Trần Công T. (sinh năm 1979, trú tại TP. Đà Nẵng) điều khiển theo chiều ngược lại. Thời điểm này, trên xe có 3 người nước ngoài mang quốc tịch Nga. Hậu quả vụ tai nạn khiến phụ xe ô tô tải là Nguyễn Tấn T. tử vong tại chỗ, 2 xe ô tô hư hỏng, 3 khách nước ngoài bị xây xát nhẹ.

Hiện Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.