Cảnh giác với những cú lừa liên tiếp

Giả mạo Truyền hình An ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân

Chưa khỏi bàng hoàng vì bị “nhân viên điện lực” giả lừa mất hơn 5 triệu đồng có trong tài khoản, chị L.Y., phường T.T lại bị lừa tiếp 3 triệu đồng khi tin vào dịch vụ hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo.

Chị Y. cho biết: Chị làm nghề dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng kiêm bán thêm gạo ở quê nên khách hàng quen thường xuyên trả tiền qua tài khoản. Chị không để tiền nhiều nhưng trong tài khoản lúc nào cũng có vài triệu đồng để đóng tiền điện nước, mua hàng online... Khi nhận được cuộc gọi thông báo chưa đóng tiền điện do lỗi hệ thống ngân hàng, chị cũng đã tin và làm theo lời bọn lừa đảo, kết quả chị bị mất sạch tiền trong tài khoản.

Dù bị lừa mất tiền cũng mấy tháng rồi, nhưng số tiền đó với chị Y. là rất lớn, xót của nên khi vô tình lướt phải tài khoản mạng xã hội (MXH) có tên Truyền hình An ninh hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, chị Y. đã liên hệ để được giúp đỡ.

“Thấy tên Truyền hình An ninh nên tôi cứ nghĩ là kênh của công an, với lại trên đó đăng tải những video người dân vui mừng khi lấy lại tiền đã bị lừa đảo nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Khi liên hệ với tài khoản kia, tôi được hướng dẫn cung cấp thông tin, số tài khoản để kiểm tra xem trường hợp của tôi, tiền bị lừa có nằm trong danh sách tiền treo do cơ quan chức năng phá được chuyên án hay không. Khi chúng thông báo, trong số hàng ngàn nạn nhân bị lừa, có tên và tiền của tôi, tôi mừng vô cùng. Khi đó, chúng bảo gì tôi cứ thế làm theo, chỉ mong lấy lại được tiền. Và khi kích vào đường link chúng cung cấp, đọc mã gửi về điện thoại cho chúng thì chúng hẹn 5 phút sau tiền về tài khoản. Chưa kịp đợi 5 phút thì kiểm tra tài khoản, số tiền 3 triệu đồng khách vừa mới trả trong tài khoản tôi chưa kịp đi rút đã mất sạch”, chị Y. cho biết.

Không chỉ riêng chị Y. mà đã có rất nhiều người, nhất là những người ở độ tuổi trung niên, không rành công nghệ đã tiếp tục bị lừa đảo khi nhẹ dạ, tìm đến các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo... trên các trang MXH.

Thời gian gần đây trên các trang MXH, nhất là facebook hàng loạt các tài khoản giả danh những đơn vị, cá nhân uy tín như: Công ty Luật Nam Sơn, Luật sư Trung, Truyền hình Hà Nội, Truyền hình An ninh... hỗ trợ lấy lại tiền treo, thu hồi tiền lừa đảo để tiếp tục dụ dỗ, lừa tiền của các bị hại.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản MXH quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo... Bởi thực tế, không có bất cứ cơ quan, cá nhân nào hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo trên các trang MXH. Khi bị lừa đảo cần báo cho cơ quan công an gần nhất và chỉ làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng, tuyệt đối không liên hệ với các tài khoản MXH mạo danh các cơ quan công an như: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh mạng...

Đồng thời, tuyệt đối không kích vào các đường link do những người lạ cung cấp, không đọc mã được gửi về điện thoại cho người lạ hoặc chuyển tiền cho các đối tượng trên để được "hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ".