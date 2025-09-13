Nhóm thiếu niên thực hiện 5 vụ cướp lĩnh án gần 14 năm tù

6 đối tượng tuổi đời còn rất trẻ đứng trước tòa về hành vi cướp tài sản

Nhóm bị cáo vốn là bạn bè quen biết qua các mối quan hệ xã hội. Chiều 7/3/2025, khi cùng nhau đi chơi, uống nước, cả nhóm nảy sinh ý định đi “kiếm tiền” bằng cách chặn đường các em học sinh đi học về để cướp tài sản vì… xe sắp hết xăng.

Khi Khang đề xuất ý định cướp tài sản, cả nhóm đồng ý. Các bị cáo di chuyển trên 3 xe máy, Tình chở Tuấn, Lâm chở Tú và Long chở Khang.

Chỉ trong vài giờ tối 7/3, cả nhóm cưỡi trên 3 xe máy, dùng vỏ chai bia thủy tinh, liên tiếp gây ra 5 vụ cướp táo tợn tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố Huế.

Tài sản bị chiếm đoạt là 2 áo khoác và 1 đôi dép có tổng giá trị 55.000 đồng; tiền mặt bị chiếm đoạt là 40.000 đồng. Sau khi gây án, nhóm dùng số tiền cướp được để đổ xăng và tiêu xài hết.

Dù giá trị tài sản không lớn, nhưng hành vi của nhóm bị cáo mang tính chất bạo lực, có tổ chức, nhiều lần, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là học sinh trên địa bàn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của nhóm bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, dù giá trị tài sản không cao nhưng hành vi có tổ chức, liên tiếp nhiều vụ, sử dụng thủ đoạn đe dọa gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Nguyễn Minh Khang 39 tháng tù; Nguyễn Nhật Lê Tuấn và Ngô Anh Tú cùng mức án 30 tháng tù; Nguyễn Văn Tình 27 tháng tù; Hồ Văn Lâm và Hồ Văn Long cùng 18 tháng tù.