Cướp 350 ngàn đồng, đổi 66 tháng tù

HNN.VN - Chiều 21/8, TAND Khu vực 1 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Cướp giật tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1998) và Nguyễn Đình Khánh (SN 1996), cùng trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế.

 Các bị cáo trước tòa 

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 1/2025, Hùng rủ Khánh cùng bàn bạc, thống nhất chở nhau trên đường, nếu gặp người sơ hở thì giả vờ hỏi mượn điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát để bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 12 giờ ngày 7/1/2025, Hùng điều khiển xe mô tô chở Khánh chạy về hướng biển Thuận An. Khi đến một trạm chờ xe buýt thuộc phường Thuận An, TP. Huế cả hai phát hiện chị Trần Thị H. (SN 1983) cùng con gái là chị Trần Thị M. D. (SN 2007) đang đứng chờ xe.

Hùng dừng xe, Khánh giả vờ đến hỏi mượn điện thoại với lý do cần gọi gấp. Tin tưởng, D. đã đưa cho Khánh chiếc điện thoại của mẹ mình. Ngay lập tức, Khánh cầm điện thoại rồi ngồi lên xe, Hùng nổ máy phóng đi, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi cướp được điện thoại, Hùng và Khánh chạy đến đường Cao Bá Quát thì bán lại chiếc điện thoại cho một người với giá 350 ngàn đồng. Số tiền này được chia đôi, mỗi người 175.000 đồng và cả hai dùng để tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt hành chính và 2 lần bị TAND TP. Huế (cũ) xét xử; Nguyễn Đình Khánh cũng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nhiều lần bị xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm khác.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là liều lĩnh, coi thường pháp luật, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự xã hội. Đồng thời, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 1 năm 9 tháng tù và Nguyễn Đình Khánh 3 năm 9 tháng tù.

