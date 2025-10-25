Các tay súng tấn công 3 cơ sở công nghiệp, bắt cóc nhiều dân thường ở Mali

Binh sĩ Mali tuần tra tại Gao. (Ảnh tư liệu-minh họa: AFP/TTXVN)

Các vụ tấn công xảy ra tại khu vực Kayes, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà máy này. Các tay súng được xác định là thành viên của Nhóm Hỗ trợ Hồi giáo và Người Hồi giáo (JNIM), một tổ chức có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda. Chính phủ Mali đã triển khai thêm lực lượng tới khu vực trên nhằm tăng cường an ninh.

Ông Ibrahima Diawara, Giám đốc điều hành một nhà máy sản xuất canxi cacbonat, vôi và thạch cao gần thị trấn Bafoulabé, cho biết cơ sở của ông bị hư hại nặng, đồng thời cho hay 2 nhà máy khác trong cùng khu vực cũng bị tấn công và phóng hỏa.

Nhóm các nhà báo Tây Phi chuyên theo dõi tình hình an ninh khu vực Sahel (Wamaps) cho biết khoảng 160 tay súng đi xe máy đã tham gia các vụ tấn công trên. Theo nguồn tin này, ít nhất 3 dân thường bị bắt cóc, trong khi một quan chức địa phương cho biết con số có thể lên tới 4 người.

Hồi tháng 6/2025, JNIM đã đe dọa tấn công các cơ sở công nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Mali mà không có sự “cho phép” của nhóm này. Kể từ đó, nhiều cơ sở công nghiệp, đặc biệt ở miền Tây Mali, đã bị tấn công, trong khi một số dân thường, chủ yếu là người nước ngoài, bị bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc. Ngoài ra, JNIM cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa nguồn nhiên liệu từ tháng 9/2025, khiến người dân Mali rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng.

Trong giai đoạn cao điểm của cuộc khủng hoảng vào tháng 10 và 11/2025, thủ đô Bamako đã đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu trên diện rộng, làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế và gây ra mất điện kéo dài.

