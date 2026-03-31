Hơn 1.500 vận động viên tham gia giải chạy “Đan Điền - điểm đến du lịch”

Giải chạy thu hút hơn 1.500 vận động viên đến từ nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế tham gia tranh tài ở hai cự ly 5km và 10km.

Cung đường chạy đi qua nhiều thắng cảnh đặc trưng của địa phương như: Đầm phá Tam Giang, đường bích họa Ngư Mỹ Thạnh… đã mang đến cho các vận động viên trải nghiệm kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và khám phá vẻ đẹp quê hương Đan Điền.

Đối tượng tham gia đa dạng, từ cán bộ, đoàn viên, học sinh đến người dân và các vận động viên phong trào, không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn mang ý nghĩa nhân văn khi góp phần hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Giải chạy không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến với bạn bè và du khách gần xa, mà còn thể hiện tinh thần bền bỉ, ý chí vượt lên chính mình và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên nam, nữ đạt thành tích cao ở hai cự ly 5km và 10km. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho vận động viên cao tuổi nhất và vận động viên nhỏ tuổi nhất hoàn thành xuất sắc đường chạy và về đích thành công.