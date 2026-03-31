Hơn 1.500 vận động viên tham gia giải chạy “Đan Điền - điểm đến du lịch”

ClockChủ Nhật, 17/05/2026 11:37
HNN.VN - Sáng 17/5, UBND xã Đan Điền tổ chức giải chạy vì cộng đồng với chủ đề “Đan Điền - điểm đến du lịch” năm 2026.

Giải chạy thu hút hơn 1.500 vận động viên đến từ nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế tham gia tranh tài ở hai cự ly 5km và 10km.

Cung đường chạy đi qua nhiều thắng cảnh đặc trưng của địa phương như: Đầm phá Tam Giang, đường bích họa Ngư Mỹ Thạnh… đã mang đến cho các vận động viên trải nghiệm kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và khám phá vẻ đẹp quê hương Đan Điền.

Đối tượng tham gia đa dạng, từ cán bộ, đoàn viên, học sinh đến người dân và các vận động viên phong trào, không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn mang ý nghĩa nhân văn khi góp phần hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Giải chạy không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến với bạn bè và du khách gần xa, mà còn thể hiện tinh thần bền bỉ, ý chí vượt lên chính mình và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân.

Cự ly 5km. Ảnh: Nguyễn Quyên

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên nam, nữ đạt thành tích cao ở hai cự ly 5km và 10km. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho vận động viên cao tuổi nhất và vận động viên nhỏ tuổi nhất hoàn thành xuất sắc đường chạy và về đích thành công.

PHONG ANH

Đa dạng sinh kế, hướng phát triển bền vững ở Đan Điền

Nằm ở vùng hạ lưu sông Bồ, xã Đan Điền mang đậm đặc trưng sinh thái gắn với hệ đầm phá Tam Giang rộng lớn. Điều kiện tự nhiên này vừa tạo lợi thế về nguồn lợi thủy sản, vừa đặt ra không ít thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường nước. Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa sinh kế, chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững đang trở thành lựa chọn tất yếu, mở ra hướng đi mới cho người dân nơi đây.

Đánh thức tiềm năng du lịch, dịch vụ xã Đan Điền

Làm thế nào để du lịch, dịch vụ xã Đan Điền (TP. Huế) phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, trở thành sinh kế bền vững cho người dân? Đó không chỉ là trăn trở của Đảng ủy, chính quyền mà còn là mong mỏi chung của Nhân dân xã Đan Điền trong quá trình tìm hướng đi cho phát triển kinh tế địa phương. Muốn vậy, Đan Điền cần những giải pháp đủ mạnh để “kích cầu” du lịch - dịch vụ, trong đó, người dân phải thực sự trở thành chủ thể trung tâm.

Xây dựng thương hiệu cho cây ném Đan Điền

Đan Điền từ lâu được xem là “thủ phủ” của cây ném - loại cây trồng không chỉ gắn bó với đời sống canh tác của người dân vùng cát, mà còn được xác định là cây trồng “chủ lực”, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

