Thưởng lãm những đòn thế đẹp mắt tại hội vật làng Thủ Lễ

ClockChủ Nhật, 22/02/2026 12:12
HNN.VN - Đến hẹn lại lên, sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch (22/2 Dương lịch), sới vật làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền) chính thức khai hội, thu hút đông đảo người dân sở tại và các tỉnh, thành lân cận tham dự.

Về Quảng Điền xem hội vật làng Thủ LễNô nức về Sình xem vật

 Đình làng Thủ Lễ - nơi diễn ra hội vật truyền thống

Sau phần nghi lễ trong nội điện của đình làng Thủ Lễ cùng tiếng trống thúc rộn ràng, hội vật Thủ Lễ được mở màn bằng những chước vật đẹp mắt, điêu luyện đến từ 2 đô vật cao niên của làng.

Tiếp sau những tràng pháo tay cổ vũ, sới vật lại rộn vang tiếng reo hò, tán thưởng khi chứng kiến những đòn thế điêu luyện, kỹ thuật và đầy sức mạnh đến từ các đô nữ - những VĐV trẻ, triển vọng của bộ môn vật – Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao TP. Huế.

Kết thúc phần biểu diễn, hội vật Thủ Lễ chính thức khởi tranh bởi những màn đọ sức, thi thố kỹ thuật vật võ của đô vật lứa tuổi thiếu niên, thanh niên trên cơ sở áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc cùng đòn đánh khiến đối phương "lấm lưng, trắng bụng".

Bên cạnh ý nghĩa cầu một năm mưa thuận gió hòa, hội vật làng Thủ Lễ còn là sân chơi đề cao tinh thần thượng võ, là nơi duy trì truyền thống vật võ, rèn luyện nhân cách sống và là ngày hội được nhiều người trông đợi dịp đầu Xuân, cùng với hội vật làng Sình.

Một số hình ảnh ấn tượng tại hội vật làng Thủ Lễ 2026:

 Tiếng trống của bậc cao niên khai hội
 Tuy tuổi đã cao, nhưng cơ bắp của các đô cao niên U70, U80 vẫn khiến nhiều thanh niên "e ngại"
 Một đòn đẹp mắt của các đô nữ đến từ bộ môn vật - Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố
Tiếp sau phần biểu diễn của các đô cao niên và đô nữ, hội vật khai màn với nội dung giành cho thiếu niên
Với nội dung thiếu niên, từ lâu, Quảng Điền được biết đến là địa phương đầu tiên của Huế lan tỏa môn vật vào trường học
 Người dân, du khách đến hội vật càng lúc càng đông
 Màn so tài giữa các đô thanh niên luôn được khán giả chờ đợi nhất
 Một pha "gồng vọt" đẹp mắt của đô thắt đai vàng
 "Đan tay gáy" - một trong những đòn thế hiểm hóc tại hội vật
 Năm nay, ngoài các đô đăng ký tự do, hội vật còn có nội dung giành cho các VĐV thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã Quảng Điền lần thứ I
 Đô thắt đai vàng đã trở thành nhà vô địch 
 Clip một số khoảnh khắc tại hội vật Thủ Lễ 2026
HÀN ĐĂNG (thực hiện)
