“Việc nhẹ lương cao” - Chuyện viển vông, đừng sập bẫy

Phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến đường dây mua bán người cho tổ chức lừa đảo trực tuyến

“Tập Đoàn Thế Kỷ”

Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Năm 2023, thông qua mạng xã hội facebook, Huyền được một người đàn ông đưa sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến mang tên “Tập Đoàn Thế Kỷ”, có trụ sở tại khu Chinatown, TP. Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk. Huyền đảm nhiệm vai trò “tuyển dụng nhân sự”.

Nhiệm vụ của Huyền là thông qua các mối quan hệ quen biết và ứng dụng facebook đăng bài viết để dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt người khác đưa qua Campuchia chuyển giao cho nhóm “Tập Đoàn Thế Kỷ”. Mỗi trường hợp sau khi vào làm việc từ 10 - 15 ngày nếu đạt yêu cầu Huyền được trả tiền công 15 triệu đồng. Từ ngày 12/5 - 10/6/2024, Huyền đã sử dụng nhiều tài khoản facebook khác nhau để dụ dỗ, lừa gạt và đưa 4 người ở TP. Huế sang Campuchia, giao cho “Tập Đoàn Thế Kỷ”.

Trong vụ án này, cả 4 người bị Huyền lừa đưa sang Camphuchia đều tin tưởng với chiếc bẫy “việc nhẹ lương cao” mà Huyền giăng ra là sự thật (trong đó có nạn nhân dưới 16 tuổi) đã lần lượt rời quê qua Campuchia với hy vọng đổi đời, nhưng không ngờ khi qua xứ người mới biết mình bị lừa vào làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Trường hợp của em T. N. K. B. (SN 2010, trú phường Vỹ Dạ, TP. Huế) là một ví dụ. Vào tháng 4/2024, em B. nhận lời mời kết bạn qua facebook “Ngọc Huyền”. Biết được B. cần việc làm nên “Ngọc Huyền” tìm cách lôi kéo, dụ dỗ B. qua Campuchia. Huyền vẽ ra viễn cảnh, công việc bên xứ người nhẹ nhàng, ngày làm vài tiếng nhưng lương thưởng rất cao. Nghe những lời nói ngon ngọt của người mới quen qua mạng, B. được hướng dẫn đưa qua Campuchia và sống ở một vùng hẻo lánh. Hàng ngày, B. bị bắt ép phải gọi điện cho hàng chục người lạ để tìm mọi cách lừa đảo, nhưng không có kết quả. Sau nhiều ngày sống trong hoảng sợ, B. tìm cách liên lạc với người nhà đóng tiền để chuộc về…

Từ những manh mối em B. bị lừa qua Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo, Cơ quan điều tra Công an TP. Huế đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và tìm ra manh mối tài khoản facebook “Ngọc Huyền” chính là Trương Ngọc Huyền. Đồng thời, xác định Huyền và đồng bọn còn tổ chức cho nhiều người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để lấy tiền.

TAND TP. Huế đã tuyên phạt Trương Ngọc Huyền 7 năm 6 tháng tù về 2 tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Các đồng phạm khác là: Nguyễn Thị Hồng Ngân 13 năm 3 tháng tù về 3 tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”; Nguyễn Vương Tấn Trọng và Nguyễn Công Lễ cùng mức án 1 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Cần nâng cao cảnh giác

Thời gian qua, tại TP Huế, có nhiều nạn nhân bị lừa qua Campuchia đã được lực lượng Công an giải cứu trở về nhà an toàn. Bên cạnh một số trường hợp may mắn được lực lượng chức năng giải cứu trở về an toàn, một số nạn nhân muốn trở về nhà phải đóng tiền chuộc; và còn đâu đó những người vẫn phải làm nô lệ cho bọn lừa đảo ở bên kia biên giới.

Theo cơ quan Công an, để dụ dỗ người dân sang Campuchia làm việc, các đối tượng đã lừa dối và hứa hẹn trả cho người lao động mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, sau khi đưa sang bên kia biên giới, các nạn nhân bị giam lỏng và ép buộc phải làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có nhiều trường hợp bị đánh đập, hành hạ dã man. Nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì phải liên hệ với gia đình để chuyển tiền sang chuộc lại. Những trường hợp không có tiền chuộc thì bị giao làm việc nặng nhọc và bị đe dọa đánh đập hoặc bán sang cho những công ty khác.

Cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, không nghe, không tin và không làm theo những lời dụ dỗ của các đối tượng với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để tránh bị lừa đưa sang nước ngoài làm việc gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản và tinh thần. Trong trường hợp bị lừa hoặc phát hiện các đối tượng có hành vi lừa đảo, dụ dỗ để lừa bán người sang nước ngoài, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được kịp thời giải quyết.