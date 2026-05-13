Khởi tố 8 bị can liên quan vụ lập khống hồ sơ trồng rừng tại Huế

Cơ quan chức năng khám xét, thu thập tài liệu tại nơi làm việc của một đối tượng

Theo hồ sơ vụ án, năm 2025, BQLRPH Bắc Sông Hương làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế tại TP. Huế với quy mô 210ha, tổng giá trị thầu hơn 18,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP. Huế. Công ty Minh An là đơn vị trúng thầu toàn bộ các dự án này.

Dù hợp đồng quy định nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật (xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK, lấp hố trước khi trồng), nhưng dưới sự chỉ đạo của Phạm Ngọc Dũng (Giám đốc BQLRPH Bắc Sông Hương) và sự câu kết của Lê Hồng Khanh (điều hành Công ty Minh An), các tổ thi công đã cố ý bỏ qua giai đoạn bón lót phân và lấp hố.

Dù biết rõ đơn vị thi công gian dối, nhóm cán bộ giám sát của Ban Quản lý gồm: Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch cùng nhóm lãnh đạo Công ty Minh An gồm: Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội vẫn ký hợp thức hóa các biên bản nghiệm thu khống. Hành vi này giúp doanh nghiệp được giải ngân trái phép 70% số tiền trồng rừng năm thứ nhất, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 750 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, đã có 8 người bị khởi tố. Ảnh: Hồng Khanh

Đáng chú ý, khi hành vi sai phạm bị phát hiện, đối tượng chủ mưu còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối với cơ quan Công an và tiêu hủy toàn bộ tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân nhằm phi tang chứng cứ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Viện KSND khu vực 3 đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng phục vụ vụ án.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.