Vụ khởi tố chủ tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế”: Mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh chấp nhà đất

HNN.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thông tin thêm về trường hợp khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đối tượng Mai Hoàng từng cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng chức năng trong quá trình đo đạc, thẩm định tài sản

Kết quả điều tra ban đầu xác định: trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi đã tạo lập nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 với diện tích 502,3m2 tại địa chỉ tổ dân phố Thanh Hà, phường Hóa Châu. Đồng thời, có 2 người con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.

Vào năm 1974, ông Hùng mất không để lại di chúc, sau đó bà Bưởi quan hệ với ông Ngô Hữu Sum và có với nhau 3 người con là Mai Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hòa. Ông Sum và bà Bưởi không ở với nhau nên các con ở với bà Bưởi.

Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói cho gia đình nên bà Bưởi có nguyện vọng cho tặng lại nhà, đất cho bà Bồn. Tuy nhiên, Mai Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái; đồng thời chiếm giữ nhà khiến bà Bưởi và bà Bồn phải đến ở nhờ người thân.

Sau đó bà Bưởi đã làm thủ tục cho tặng thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Mai Thị Bồn đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất nói trên. Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi không ở với Hoàng nên Hoàng sống một mình trong căn nhà tại thửa đất trên.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bà Bồn không thể trở về nhà sinh sống do Hoàng chiếm giữ căn nhà. Vì vậy, bà Bồn đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền (cũ) để bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp đối với nhà, đất và có nơi ở ổn định.

Trong quá trình Tòa án và các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, thẩm định tài sản, Mai Hoàng không hợp tác, có hành vi cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ. Đồng thời, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết, video livestream với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng và cán bộ thi hành nhiệm vụ, thu hút nhiều lượt xem, bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với Mai Hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Minh Nguyên
Vi phạm quy định giao thông, tài xế xe tải bị khởi tố

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lâm T. (sinh năm 1982, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng

Ngày 13/5, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố, VKSND khu vực 2 - Huế đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Mai Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nghiên cứu cơ chế đặc thù gắn với đô thị di sản

Chiều 12/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi làm việc về tình hình và kết quả xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển TP. Huế.

