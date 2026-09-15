Phát huy giá trị di sản gắn với bảo tồn bền vững

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Vũ Hồng Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Trọng Nin, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, đại diện Văn phòng Thành ủy Huế.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết công tác bảo tồn Quần thể Di tích Cố đô Huế đã chuyển sang giai đoạn ổn định, bền vững. Huế có 8 di sản được UNESCO vinh danh. Trung tâm triển khai các giải pháp bảo tồn, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Từ đầu năm đến 21/9/2026, các điểm di tích do Trung tâm quản lý đón hơn 2,8 triệu lượt khách, doanh thu phí tham quan khoảng 400 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ đến hết 20/9 đạt 65,9 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 91,8% kế hoạch. Nhiều dịch vụ trải nghiệm văn hóa được triển khai như Yến tiệc Hoàng cung, Thưởng trà cung đình, Nhã nhạc.

TP. Huế đã đầu tư gần 4.800 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo hơn 200 hạng mục di tích. Năm 2026, Trung tâm triển khai 11 dự án, chuẩn bị khởi công Đại Cung Môn, Điện Thoại Thánh. Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến thực hiện 27 dự án, tổng vốn 1.594 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện kiến trúc Hoàng thành.

Các giá trị di sản phi vật thể tiếp tục được phát huy. Nhã nhạc, múa và tuồng cung đình được biểu diễn; chương trình “Giáo dục Di sản” đến hơn 62.000 học sinh. Công tác số hóa được đẩy mạnh với 207 cổ vật Triều Nguyễn được số hóa 3D, 108 hiện vật được định danh số và 96 trạm du lịch tương tác thông minh tại 13 điểm di tích, ghi nhận hơn 223.500 lượt check-in.

Đồng chí Vũ Hồng Huy kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững. Về nguồn nhân lực, các ý kiến nhấn mạnh bảo đảm tính kế thừa, thu hút lực lượng nghiên cứu; đồng thời đề nghị có cơ chế, chính sách phù hợp về thu nhập, đãi ngộ, điều kiện làm việc đối với cán bộ, nghệ nhân, nghệ sĩ.

Về nguồn lực, các đại biểu đề nghị tăng cường huy động nguồn lực xã hội, chuyên gia; chú trọng di sản phi vật thể, cảnh quan, lối sống, hình thành sản phẩm, chuỗi giá trị gắn với cộng đồng. Đối với chuyển đổi số, các đại biểu đề nghị xây dựng “bản đồ di sản”, gắn số hóa với quản lý, khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo nghệ thuật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Huy đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi: “Bảo tồn là điều kiện tiên quyết, phát huy giá trị là phương thức và phát triển bền vững là kết quả”. Mọi mô hình khai thác phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tạo nguồn lực tái đầu tư cho di sản.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị đơn vị chuyển mạnh từ “bảo tồn thụ động” sang “bảo tồn để phát huy”, giữ trọn tính nguyên gốc của di sản. Cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ (3D, 5D, thực tế ảo, AI) để bảo vệ di sản tốt hơn và đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, giáo dục di sản trong trường học, xây dựng các sản phẩm truyền thông sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đơn vị cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận, có cơ chế linh hoạt thu hút, đãi ngộ chuyên gia, nghệ nhân. Song song đó, tăng cường phối hợp truyền thông với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan báo chí nhằm quảng bá sâu rộng giá trị di sản; đề nghị Trung tâm rà soát toàn diện nhiệm vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết tâm xây dựng Huế thành mô hình tiêu biểu về bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong thời kỳ mới.