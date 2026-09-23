  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 24/09/2026 17:22

Ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” ở Khe Tre

HNN.VN - Chiều 24/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khe Tre tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” năm 2026.

Đan Điền: Ra mắt mô hình điểm “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

 Các Chi hội ký cam kết thực hiện mô hình.

Mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được triển khai với sự tham gia của 7 Chi hội phụ nữ và 140 gia đình hội viên trên địa bàn xã. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần đưa các tiêu chí của mô hình đi vào thực tiễn đời sống, tạo sự chuyển biến từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư.

“5 không” hướng đến xây dựng gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và không để trẻ em bỏ học. “3 sạch” được cụ thể hóa từ những việc gần gũi như sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa. “3 an” hướng đến xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn cho phụ nữ, trẻ em, an toàn về môi trường và an toàn trong đời sống.

Tại chương trình, Hội LHPN xã Khe Tre đã công bố Quyết định thành lập mô hình; ra mắt Ban Chủ nhiệm và tổ chức ký cam kết thực hiện giữa Ban Chủ nhiệm các Chi hội với các hộ gia đình thành viên. Qua đó, các gia đình cùng thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm túc các tiêu chí, chia sẻ cách làm hay, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đề nghị Hội LHPN xã Khe Tre tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội, vận động cán bộ, hội viên và các gia đình tích cực thực hiện các tiêu chí của mô hình; đưa nội dung “5 không, 3 sạch, 3 an” trở thành những việc làm thiết thực, thường xuyên trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, văn minh.

Thảo Vy
 Từ khóa:
Phụ nữkhe tremô hình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tự tin với mô hình kinh tế tổng hợp

Dù gặp nhiều khó khăn do khiếm thị, anh Hồ Văn Thắng ở thôn Hồng Thượng, xã A Lưới 3 vẫn kiên trì từng bước mở rộng mô hình kinh tế hộ gia đình, tạo sinh kế ổn định. Không chỉ nỗ lực vươn lên, anh còn hướng dẫn, hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Tự tin với mô hình kinh tế tổng hợp
Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Sáng 22/9 tại xã Đan Điền, Hội Nông dân thành phố tổ chức phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cụm phía Bắc năm 2026; đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030.

Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Mái nhà chung của phụ nữ

Không chỉ dừng lại ở những buổi sinh hoạt định kỳ, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố đang đổi mới, đa dạng hóa hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Từ hỗ trợ sinh kế, chăm lo phụ nữ, trẻ em khó khăn đến thể thao, thiện nguyện, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số..., tổ chức hội ngày càng khẳng định vai trò là “cầu nối” gắn kết hội viên.

Mái nhà chung của phụ nữ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top