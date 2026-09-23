Ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” ở Khe Tre

Các Chi hội ký cam kết thực hiện mô hình.

Mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được triển khai với sự tham gia của 7 Chi hội phụ nữ và 140 gia đình hội viên trên địa bàn xã. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần đưa các tiêu chí của mô hình đi vào thực tiễn đời sống, tạo sự chuyển biến từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư.

“5 không” hướng đến xây dựng gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và không để trẻ em bỏ học. “3 sạch” được cụ thể hóa từ những việc gần gũi như sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa. “3 an” hướng đến xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn cho phụ nữ, trẻ em, an toàn về môi trường và an toàn trong đời sống.

Tại chương trình, Hội LHPN xã Khe Tre đã công bố Quyết định thành lập mô hình; ra mắt Ban Chủ nhiệm và tổ chức ký cam kết thực hiện giữa Ban Chủ nhiệm các Chi hội với các hộ gia đình thành viên. Qua đó, các gia đình cùng thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm túc các tiêu chí, chia sẻ cách làm hay, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn môi trường.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đề nghị Hội LHPN xã Khe Tre tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội, vận động cán bộ, hội viên và các gia đình tích cực thực hiện các tiêu chí của mô hình; đưa nội dung “5 không, 3 sạch, 3 an” trở thành những việc làm thiết thực, thường xuyên trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, văn minh.