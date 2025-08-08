  • Huế ngày nay Online
Gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi bị thu giữ trên đường vận chuyển

HNN.VN - Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc đơn vị đã phát hiện một phương tiện chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc.

 Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi

Vào khoảng 11h40 cùng ngày, tại Km800+500 QL1A, đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an thành phố phát hiện xe ô tô khách Lào (Yến Hải) mang BKS: UN2359 chạy theo hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú tại phường Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) mở khoang xe khách và phát hiện có 19 thùng xốp đóng kín, ngụy trang bằng lớp ni lông. Qua kiểm tra, phát hiện số lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Qua làm việc, lái xe Nguyễn Văn Khoa khai nhận 19 thùng sụn chân gà được chở từ cửa khẩu Lào đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ. Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục xác minh làm rõ.

MINH NGUYÊN
