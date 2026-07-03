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Thế giới

Thêm 15 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela được tìm thấy

ClockThứ Bảy, 04/07/2026 16:18
Ngày 3/7 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela thăm đoàn cứu hộ, tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi tuyến đầu cứu nạnĐoàn Việt Nam nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn ở Venezuela

 Đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân, ngày 3/7 (giờ địa phương). (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Theo đó, Đoàn đã đưa ra được 15 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Như vậy, cho đến thời điểm này, Đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an.

Thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây, đoàn đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, đưa được nhiều nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn đã đọc cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela nghe Thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng.

https://nhandan.vn/them-15-thi-the-nan-nhan-dong-dat-tai-venezuela-duoc-tim-thay-post973486.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: nạn nhânđộng đấtVenezuela
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