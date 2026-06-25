Bẫy “việc nhẹ lương cao” từ đường dây rửa tiền xuyên biên giới

Phiên tòa xét xử các bị cao trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Từ lừa đảo qua mạng đến dòng tiền “bẩn”

Vụ án được triệt phá từ đơn trình báo của hai nạn nhân tại thành phố Huế vào tháng 5/2025. Cụ thể, anh Nguyễn Thanh Hùng và chị Lê Thị Sen bị các đối tượng giả danh nhân viên chi cục thuế gọi điện, hướng dẫn kết bạn Zalo để tải, cài đặt ứng dụng giả mạo “eTax Mobile” nhằm kê khai, nộp thuế kinh doanh. Sau khi cài đặt và làm theo hướng dẫn, tài khoản của anh Hùng bị chiếm đoạt 731 triệu đồng và chị Sen bị chiếm đoạt hơn 1,18 tỷ đồng. Tổng số tiền hai nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiền của các nạn nhân bị rút, dòng tiền lập tức được luân chuyển qua hàng loạt tài khoản ngân hàng của các bị cáo gồm: Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú tỉnh Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú tỉnh Đồng Nai). Đây là các tài khoản thuộc các công ty “ma” do đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia (trong đó có công ty mang tên “68” tại thành phố Bavet) nhằm mục đích rửa tiền. Các bị cáo được hứa hẹn trả tiền lương và hoa hồng hậu hĩnh nên đã có mặt tại Campuchia để giúp sức cho Công ty “68”.

Để hợp thức hóa tài sản phạm tội, nhóm đối tượng tại Campuchia sử dụng điện thoại đăng nhập sẵn ứng dụng ngân hàng do các bị cáo cung cấp. Khi có tiền chuyển vào, các đối tượng sẽ chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác nhau. Do các ngân hàng áp dụng quy định bảo mật nghiêm ngặt, các bị cáo Cúc, Dung và Danh được thuê để thực hiện “quét sinh trắc học khuôn mặt” trực tuyến nhằm phê duyệt các giao dịch chuyển tiền lớn.

Điểm đến cuối cùng của dòng tiền là các sàn giao dịch thương mại điện tử để mua tiền ảo (USDT, Bitcoin...) rồi chuyển về các ví điện tử phi tập trung của đối tượng nước ngoài, nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra. Kết quả sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo cho thấy con số giật mình: Tổng số giao dịch bất thường lên tới 43.510 giao dịch, với tổng số tiền luân chuyển hơn 564,5 tỷ đồng. Thủ đoạn chung của nhóm này là dòng tiền chuyển vào - rút ra liên tục, tần suất dày đặc, tài khoản hầu như không để lại số dư.

Cái giá phải trả và lời cảnh báo

Dưới sự điều hành của hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Hoàng Anh làm chủ tọa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn ăn hối cải, biện minh do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã sa ngã trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.

Nhận định về tính chất của vụ án, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh: Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc tham gia trực tiếp vào các giao dịch rút, chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi bất chính vẫn cố tình thực hiện.

“Vụ án có tính chất đồng phạm tinh vi, câu kết chặt chẽ và có tổ chức. Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng mà còn trực tiếp tiếp tay cho tội phạm lừa đảo công nghệ cao hoành hành, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây cản trở lớn cho cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản cho người bị hại”, chủ tọa phiên tòa khẳng định.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các mức án: Trần Khánh Nhung (vai trò chủ mưu, trợ lý điều phối dòng tiền) 11 năm tù; Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù; Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”. Đồng thời, buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ; tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan để đảm bảo thi hành án.

Những bản án nghiêm khắc trên là bài học kinh nghiệm đắt giá cho công tác quản lý tài chính công nghệ, đồng thời là lời cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến người dân: Tuyệt đối không mở, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng; không tiếp tay thực hiện các yêu cầu quét sinh trắc học cho người khác khi không rõ nguồn gốc dòng tiền. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước mọi cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ, tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm mạng xuyên quốc gia.