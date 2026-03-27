Công an TP. Huế ký kết thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cùng Cụm thi đua số 2

Công an các đơn vị ký kết giao ước với khẩu hiệu: “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân”

Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước với khẩu hiệu: “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân”. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Cụm thi đua tập trung quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Theo nội dung ký kết, năm 2026, Cụm thi đua số 2 phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, trọng tâm thực hiện 6 nhóm tiêu chí thi đua và 7 chỉ tiêu đột phá. Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành; chủ động bảo đảm an ninh quốc gia trên cả không gian thực và mạng; đẩy mạnh phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước gắn với chuyển đổi số; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật.

Các chỉ tiêu đột phá nhấn mạnh đổi mới tư duy lãnh đạo, đẩy mạnh điều hành trên môi trường số; tinh gọn quy trình, phấn đấu cắt giảm 50% thủ tục hành chính nội bộ, giảm tối thiểu 30% hội họp hình thức; nâng cao năng lực nhận diện, xử lý các nguy cơ an ninh trên không gian mới; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự; phấn đấu xây dựng ít nhất 30% số xã, phường không có ma túy; nâng cao chất lượng dịch vụ công, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

Các đơn vị chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, hậu cần, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn đúng tiến độ, quy định. Thông qua ký kết, Cụm thi đua tiếp tục đổi mới tổ chức phong trào, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Công an các thành phố trong Cụm thi đua số 2 đã thảo luận và thống nhất đề ra các tiêu chí, bảng điểm, quy chế hoạt động thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động xã hội tình nghĩa và nội dung ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Đại diện lãnh đạo công an các địa phương, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ trong Cụm thi đua số 2 cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.