Đôi khi hãy để con được lấm bẩn

Những đứa trẻ vô tư chơi đùa, hòa mình với thiên nhiên

Thời tiết chưa nắng gắt, trong công viên vẫn còn lấm tấm bùn sau những cơn mưa. Nhưng bọn trẻ thì đâu để ý, chỉ cần không dặn dò một chút là lại chạy nhảy khắp nơi.

Thế nhưng, trong một buổi dã ngoại gần đây, chúng tôi chợt khựng lại bởi những tiếng quát tháo chói tai, kèm theo đó là những cái tát “bôm bốp” của một phụ huynh với cậu con trai chừng 7 - 8 tuổi. Cậu bé co rúm lại, nước mắt giàn giụa, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Ban đầu, ai cũng nghĩ cậu đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng. Nhưng rồi, qua những lời trách mắng gay gắt của người mẹ, chúng tôi mới vỡ lẽ: Chỉ vì cậu bé lỡ dẫm phải bùn, làm bẩn dép và lem cả quần áo.

Tuần trước, khi một bé gái khác cũng bị mẹ la mắng nặng nề chỉ vì mải chơi mà làm bẩn áo quần. Những ánh mắt sợ hãi xen lẫn xấu hổ của các em nhỏ khi bị trách phạt giữa chốn đông người khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

Là một người mẹ, tôi hiểu nỗi lo của phụ huynh khi muốn con mình gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng đã đưa con ra những nơi gần gũi thiên nhiên, chuyện lấm bẩn gần như khó tránh. Và hơn hết, đó cũng là một phần trong hành trình trưởng thành của các con.

Với trẻ nhỏ, dính bùn đâu phải là lỗi. Nhiều khi đó chỉ là lúc các em đang mải chơi, đang khám phá mọi thứ xung quanh. Những vết bùn trên quần áo thì giặt là sạch, nhưng những lần bị quát mắng, đánh đòn giữa chỗ đông người, có khi lại ở trong lòng lâu hơn.

Những câu chuyện như vậy không nhiều nhưng cũng không phải là cá biệt. Bởi, không ít phụ huynh vẫn vô tình đặt nặng sự “sạch sẽ” bề ngoài mà quên đi nhu cầu được vui chơi, được trải nghiệm của con trẻ. Trong khi đó, chỉ cần một cái rửa tay, một lần tắm gội là có thể giải quyết mọi vết bẩn, còn sự tự tin và niềm vui của con nếu bị tổn thương lại cần rất nhiều thời gian để chữa lành.

Trẻ em cần được vui chơi. Trẻ em có quyền được lấm bẩn trong sự an toàn và quan sát của người lớn. Đó không chỉ là quyền, mà còn là điều các con cần để lớn lên bình thường.

Hãy thử một lần buông lỏng những tiêu chuẩn quá khắt khe, để con được chạy nhảy, được lấm lem, được cười thật to giữa thiên nhiên. Bởi tuổi thơ của con sẽ không quay lại, và những ký ức đẹp đẽ nhất đôi khi lại bắt đầu từ những lần… dính bùn như thế.