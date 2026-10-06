Chia sẻ video gây ảnh hưởng an ninh trật tự, bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an phường Kim Long làm việc với anh L.C.Q.

Trước đó, qua công tác xác minh, làm việc với các thanh thiếu niên có hành vi cầm hung khí chở 3 người trên xe máy lưu thông trên các tuyến đường, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, Công an phường Kim Long phát hiện L.C.Q. chia sẻ video liên quan đến hành vi trên lên mạng xã hội TikTok.

Theo lực lượng chức năng, việc chia sẻ video nhằm câu like, câu view, thu hút nhiều lượt tương tác, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, L.C.Q. nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 9 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an phường Kim Long đã ra quyết định xử phạt L.C.Q. số tiền 7,5 triệu đồng.