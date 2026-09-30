Khen thưởng hai cán bộ Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ người dân bị đột quỵ đi cấp cứu

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng (ở giữa), Phó Giám đốc Công an thành phố trao Giấy khen cho hai cán bộ CSGT có hành động kịp thời hỗ trợ người dân bị đột quỵ đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An), Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài phát hiện một người dân hoảng hốt cầu cứu do người thân bất ngờ có biểu hiện nghi đột quỵ. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, hai cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình người bệnh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với hành động kịp thời, không quản ngại khó khăn của Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hành động vì Nhân dân phục vụ của hai cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Công an thành phố Huế đã quyết định khen thưởng đột xuất Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của hai cán bộ. Đồng thời, nhấn mạnh những việc làm thiết thực, xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ Nhân dân chính là những hình ảnh đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TP. Huế bản lĩnh, nhân văn, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.