Trí tuệ nhân tạo: Cảnh báo về sự gia tăng thông tin sai lệch do AI

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Giám đốc Cơ quan quản lý truyền thông nghe nhìn Maroc (HACA), bà Latifa Akherbach, cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ chính làm gia tăng tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, trong bối cảnh khoảng trống pháp lý và sự chậm trễ của các cơ chế quản lý, đang làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với truyền thông.

Phát biểu tại hội thảo “Chống tin giả: Các cách tiếp cận và tầm nhìn giao thoa”, do Bộ Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông Maroc tổ chức, tại thủ đô Rabat, bà Akherbach nhấn mạnh tin giả không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành mối đe dọa mang tính hệ thống đối với quyền tiếp cận thông tin chính xác, đa dạng và chất lượng của người dân. Theo bà Akherbach, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, trong khi khuôn khổ pháp lý và các nguyên tắc quản trị toàn cầu chưa theo kịp, đã làm gia tăng mức độ "tổn thương" của các hệ thống truyền thông và khiến xã hội dễ bị thao túng thông tin hơn. AI - dù mang lại nhiều cơ hội, song cũng có thể bị lạm dụng để sản xuất và khuếch đại nội dung sai lệch với tốc độ và quy mô chưa từng có.

Dẫn số liệu của Cơ quan Điều tiết Viễn thông quốc gia Maroc (ANRT), bà Akherbach cho biết 66,3% số người dân Maroc vẫn tiếp cận tin tức qua truyền hình, trong khi 26% lấy thông tin từ mạng xã hội. Báo chí trực tuyến chiếm 4,7% số người này, còn báo in và phát thanh chỉ đạt khoảng 1% mỗi loại. Trong khi đó, Báo cáo Tin tức số hóa năm 2025 cũng cho thấy khoảng 78% người dùng Internet tại Maroc tiếp cận tin tức qua các nền tảng số, trong đó YouTube và Facebook là hai kênh phổ biến nhất.

Theo Giám đốc HACA, vai trò trung gian của báo chí chuyên nghiệp trong tiếp cận thông tin đang suy giảm, khiến công chúng không còn các “hàng rào biên tập" quan trọng và mất đi sự kiểm chứng thông tin. Điều này làm gia tăng nguy cơ bị tác động do các chiến dịch gây ảnh hưởng, kể cả từ bên ngoài.

Cũng theo bà Akherbach, Maroc đang phải đối mặt với các chiến dịch thông tin sai lệch ngày càng tinh vi, từ tin giả liên quan đến đại dịch COVID-19, bầu cử năm 2021, động đất Al Haouz cho tới các chiến dịch truyền thông liên quan tới vấn đề khu vực Tây Sahara. Các hình thức thao túng bao gồm số liệu giả, bóp méo bản đồ, hình ảnh và video cắt ghép, cùng các nội dung nhằm vào cảm xúc, được khuếch đại qua các tài khoản ẩn danh hoặc tự động trên không gian mạng.

Để đối phó với tình trạng nêu trên, bà Akherbach kêu gọi tạo ra “sức đề kháng của xã hội” bằng trách nhiệm chung của Nhà nước, các nền tảng số, giới truyền thông và người dân.

