10 quốc gia cảnh báo về tình hình nhân đạo “thảm khốc” ở Dải Gaza

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Ngoại trưởng của 10 quốc gia - gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ - ngày 30/12 ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước “tình hình nhân đạo trở lại chiều hướng xấu” ở Dải Gaza, cho rằng cuộc khủng hoảng tại đây đang ở mức “thảm khốc.”

Trong tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Anh công bố, 10 quốc gia nêu trên nhấn mạnh khi mùa Đông đến gần, dân thường tại Gaza đang phải đối mặt với “điều kiện hết sức khắc nghiệt do mưa lớn và nhiệt độ giảm sâu.”

Các ngoại trưởng hoan nghênh những tiến triển hướng tới chấm dứt đổ máu và bảo đảm việc trả tự do cho các con tin người Israel, song khẳng định sẽ không bỏ qua hoàn cảnh của dân thường Gaza, đồng thời kêu gọi Israel triển khai một loạt biện pháp “khẩn cấp và thiết yếu.”

Tuyên bố ghi nhận khoảng 1,3 triệu người ở Gaza vẫn “cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở”, hơn một nửa số cơ sở y tế chỉ hoạt động một phần và thiếu nghiêm trọng trang thiết bị, vật tư y tế; hệ thống vệ sinh môi trường gần như sụp đổ hoàn toàn, khiến 740.000 người phải đối mặt với “nguy cơ tổn thương do tình trạng ngập lụt độc hại.”

Tuyên bố nhấn mạnh cần đảm bảo cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) có thể hoạt động tại Gaza “một cách ổn định và có thể dự đoán được.”

Các nước bày tỏ lo ngại rằng khi thời điểm 31/12 tới gần, nhiều đối tác NGO lâu năm có nguy cơ bị hủy đăng ký do các yêu cầu mới mang tính hạn chế của Israel.

Đồng thời, tuyên bố cũng kêu gọi tạo điều kiện để Liên hợp quốc (LHQ) và các đối tác tiếp tục công việc nhân đạo tại Gaza, cũng như xóa bỏ các hạn chế “không hợp lý” đối với những mặt hàng bị coi là có “lưỡng dụng”, trong đó có thiết bị y tế và vật tư che trú.

Ngoại trưởng 10 quốc gia hối thúc mở thêm các cửa khẩu để đẩy nhanh dòng chảy cứu trợ vào Dải Gaza. Dù hoan nghênh việc mở một phần cửa khẩu Allenby (nối với Jordan), song tuyên bố lưu ý nhiều tuyến khác, trong đó có cửa khẩu Rafah (nối với Ai Cập), vẫn đóng hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt đối với hàng nhân đạo.

Theo tuyên bố, mục tiêu 4.200 xe tải viện trợ mỗi tuần, trong đó có 250 xe của Liên hợp quốc, nên được coi là “mức tối thiểu, chứ không phải trần giới hạn” và cần được nâng lên để bảo đảm nguồn cung thiết yếu vào vùng lãnh thổ của Palestine ở quy mô lớn.

Cũng trong ngày 30/12, Bộ Kiều dân và Chống chủ nghĩa bài Do Thái (MDA) của Israel cảnh báo sẽ đình chỉ hoạt động của một số tổ chức cứu trợ ở Dải Gaza từ tháng 1/2026 vì không cung cấp thông tin chi tiết về đội ngũ nhân viên người Palestine, đồng thời cáo buộc 2 nhân viên của tổ chức nhân đạo Bác sỹ Không Biên giới (MSF) dính líu tới các nhóm phiến quân.

Theo tuyên bố của MDA, động thái trên là một phần trong quyết định của Israel nhằm “củng cố và cập nhật” các quy định quản lý hoạt động của các NGO quốc tế tại vùng lãnh thổ Palestine.

MDA nhấn mạnh: “Các tổ chức nhân đạo không đáp ứng được các yêu cầu về an ninh và tính minh bạch sẽ bị đình chỉ giấy phép.”

Các tổ chức “không hợp tác và từ chối nộp danh sách đội ngũ nhân viên người Palestine để loại trừ mọi mối liên hệ với khủng bố” đã nhận được thông báo chính thức về việc giấy phép hoạt động sẽ bị thu hồi kể từ ngày 1/1/2026.

Các tổ chức liên quan - không được tiết lộ danh tính - đã nhận lệnh ngừng mọi hoạt động trước ngày 1/3. Theo MDA, các NGO này được cho 10 tháng để cung cấp những thông tin cần thiết, nhưng “vẫn không tuân thủ các yêu cầu.”

MDA tuyên bố các biện pháp mới nhất của cơ quan này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp viện trợ cho Gaza, bởi vì “chỉ một số tổ chức - chưa tới 15% - bị phát hiện vi phạm khuôn khổ quy định.”

Tuy vậy, một số NGO khẳng định các quy định mới sẽ gây tác động lớn đến công tác phân phối viện trợ ở Dải Gaza.

Lượng viện trợ đưa vào Gaza hiện vẫn không đủ. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn hôm 10/10 quy định cho phép 600 xe tải vào vùng lãnh thổ này mỗi ngày, song các NGO và Liên hợp quốc ước tính chỉ có 100 - 300 xe chở hàng viện trợ nhân đạo./.