Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ công an trong thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế thực hành điều khiển xuồng máy trong quá trình tập huấn.

Tham gia tập huấn, học viên được trang bị kiến thức pháp luật về quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy; cách bảo quản, bảo dưỡng và khắc phục những sự cố thường gặp khi sử dụng xuồng máy. Cùng với đó là kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội bằng phương tiện thủy.

Nội dung tập huấn nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhất là phòng, chống bão lụt, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an.

Kết thúc 2 lớp, Công an TP. Huế tổ chức thi và cấp Chứng chỉ xuồng máy cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

* Cũng từ ngày 14 - 17/9/2026, Cục Y tế - Bộ Công an phối hợp Công an thành phố tổ chức khảo sát, tập huấn, truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho lực lượng Công an tại 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nội dung tập huấn gắn kiến thức pháp luật với thực tiễn công tác tại cơ sở, tập trung vào những vấn đề cơ bản về môi trường, biến đổi khí hậu trên thế giới và tại Việt Nam, trong đó có những vấn đề liên quan đến TP. Huế. Các chuyên gia cũng giới thiệu những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp xã.