Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân (thứ 3 từ trái qua) trao đổi tại buổi làm việc.

Tham dự và chủ trì buổi làm việc có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân và Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Thị Phương Huệ.

Theo kế hoạch, Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 8/10 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế (số 41A Hùng Vương, TP. Huế).

Chương trình gồm nhiều nội dung ý nghĩa như: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; trình chiếu phóng sự “Mặt trận Việt Nam TP. Huế chung tay hướng về người nghèo”; thực hiện nghi thức hoàn thành hỗ trợ xây dựng 96 nhà Đại đoàn kết; trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 và tuyên dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2025 - 2026.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp nhằm bảo đảm lễ phát động diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tập trung xây dựng đề cương, kế hoạch tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông trước, trong và sau sự kiện; chú trọng giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại cơ sở, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo.

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Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, TP. Huế cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành, đồng thời xây dựng lộ trình giảm nghèo cụ thể qua từng năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã thống nhất nội dung, công tác phối hợp tổ chức vòng chung kết và trao giải Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong hệ thống Mặt trận năm 2026. Chương trình dự kiến diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 8/10 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế.