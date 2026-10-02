Bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo, chỉ huy các phòng trực thuộc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chủ động bám sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn.

Công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình được chú trọng; các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được chủ động phát hiện, tham mưu, giải quyết ngay từ cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị đã tham gia thảo luận, tập trung vào những vấn đề gắn với thực tiễn công tác và địa bàn phụ trách; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý Nhà nước và phục vụ Nhân dân. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của công an các đơn vị, địa phương trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu công tác chỉ đạo phải được triển khai sâu sát, cụ thể đến từng lĩnh vực, địa bàn và nhiệm vụ; những vấn đề phát sinh phải được nắm chắc, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Hội nghị thống nhất tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026; giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế.