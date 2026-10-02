  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 02/10/2026 18:13

Bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm

HNN.VN - Ngày 2/10, Công an TP. Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an 40 xã, phường trên địa bàn.

Giám đốc Công an thành phố công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánhXử lý 15 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải trong buổi đầu tiên

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế phát biểu chỉ đạo hội nghị.  

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo, chỉ huy các phòng trực thuộc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chủ động bám sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn.

Công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình được chú trọng; các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được chủ động phát hiện, tham mưu, giải quyết ngay từ cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị đã tham gia thảo luận, tập trung vào những vấn đề gắn với thực tiễn công tác và địa bàn phụ trách; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý Nhà nước và phục vụ Nhân dân. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của công an các đơn vị, địa phương trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu công tác chỉ đạo phải được triển khai sâu sát, cụ thể đến từng lĩnh vực, địa bàn và nhiệm vụ; những vấn đề phát sinh phải được nắm chắc, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Hội nghị thống nhất tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026; giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông ansơ kết9 thángtập trungtriển khainhiệm vụđảm bảoantt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy và bạo lực học đường

Đó là những nội dung được triển khai tại chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm 2026 với chủ đề “Trường học an toàn”, do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp tổ chức tại Trường THCS Phạm Văn Đồng chiều 2/10.

Trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy và bạo lực học đường
Phường An Cựu tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Cựu đặt ra tại Hội nghị lần thứ sáu (mở rộng) diễn ra chiều 2/10, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Phường An Cựu tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm
Hội nghị Thành ủy lần thứ bảy, khóa XVII:
Gắn tiến độ thực hiện công việc với trách nhiệm mỗi cơ quan, đơn vị

Chiều 1/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thành ủy lần thứ bảy, khóa XVII, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và Đề án thành lập khu công nghệ cao. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa từng nhiệm vụ, gắn tiến độ với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị... nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Gắn tiến độ thực hiện công việc với trách nhiệm mỗi cơ quan, đơn vị

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top