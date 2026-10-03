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Gần 150 vận động viên tham gia giải Pickleball Vô địch các CLB thành phố mở rộng lần thứ II

ClockThứ Bảy, 03/10/2026 12:16
HNN.VN - Giải Pickleball Vô địch các Câu lạc bộ (CLB) thành phố mở rộng lần thứ II khởi tranh sáng 3/10 tại phường Phú Xuân.

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Giải đấu quy tụ gần 150 vận động viên pickleball xuất sắc trong và ngoài địa phương. 

Giải thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) xuất sắc đến từ các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng và thành phố Huế. Đây là những người có chứng nhận tích xanh từ trang diễn đàn Pickleball VNA (PVNA), địa chỉ uy tín xếp hạng Elo chuyên nghiệp dành cho cộng đồng người chơi pickleball tại Việt Nam.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung: đôi hỗn hợp trình PVNA 4.95, 5.35, 5.85, 6.15 và đôi nữ trình PVNA 4.35. Ngoài ra, giải đấu còn có nội dung dành cho các tay vợt phong trào trong và ngoài địa phương.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng, giải đấu hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi động, hấp dẫn, đồng thời tạo động lực để các VĐV cống hiến những trận đấu chất lượng.

Qua hai lần tổ chức, Giải Pickleball Vô địch các CLB thành phố Huế mở rộng hướng đến là một sân chơi có uy tín được duy trì thường niên. Bên cạnh tạo điều kiện để các VĐV cọ xát và khẳng định bản lĩnh, giải đấu còn nhằm khuyến khích các địa phương, CLB xây dựng lực lượng VĐV, phát triển phong trào pickleball, tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành lân cận.

Giải đấu dự kiến diễn ra đến hết ngày 4/10.

Thành Nhân
 Từ khóa: pickleballthể thaohuếPVNA
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