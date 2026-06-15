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Thế giới

Tổng thống Mỹ liên tiếp điện đàm với Tổng thống Nga và Ukraine

ClockChủ Nhật, 05/07/2026 15:14
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 đã có cuộc điện đàm theo sáng kiến của phía Mỹ. Đây là cuộc điện đàm thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu năm.

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Cuộc điện đàm thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu năm kéo dài 1 giờ 25 phút 

Theo hãng tin RIA, ông Ushakov cho biết cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 25 phút và mô tả đây là cuộc trao đổi "chuyên nghiệp và mang tính xây dựng rất cao".

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về hàng loạt vấn đề nóng, trong đó có tình hình Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump sắp tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7.

Về tình hình Ukraine, "phía Nga một lần nữa nhấn mạnh ưu tiên giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm giải quyết xung đột, với điều kiện phải tính đến những lập trường mang tính nguyên tắc mà Nga đã nhiều lần nêu rõ".

Theo ông Ushakov, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định sẵn sàng thúc đẩy sớm chấm dứt chiến sự và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông cũng cho rằng việc sớm chấm dứt xung đột sẽ mở ra "những triển vọng to lớn" cho hợp tác giữa Nga và Mỹ.

Về tình hình Trung Đông, ông Putin bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ giúp tìm ra các giải pháp lâu dài, được các bên chấp nhận, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục có những hỗ trợ thực tế nhằm góp phần ổn định tình hình trong khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ 20 ngày sau lần trao đổi trước đó giữa hai nhà lãnh đạo và là cuộc điện đàm thứ 14 kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết đã cùng nhà lãnh đạo Mỹ thảo luận về cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua tại Ukraine cũng như các nỗ lực ngoại giao, đồng thời gọi đây là cuộc điện đàm "rất tốt đẹp".

Ông Zelensky cho rằng hiện đã có cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ sẽ đóng vai trò quyết định. Hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề này trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Tổng thống Mỹliên tiếpđiện đàmTổng thống NgaUkraine
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