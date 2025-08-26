Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa bão, ổn định cuộc sống nhân dân

Các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn tài sản sau khi trận giông lốc tối 25/8 làm sập đổ nhà dân ở phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.

Bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho người dân

Trở về nhà sau một đêm sơ tán, gia đình chị Phùng Thị Hoài, ở xóm 5, xã Đông Lộc (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Căn nhà nhỏ của gia đình bị bão số 5 thổi bay phần mái, chỉ còn khung nhà, mọi đồ dùng đều ướt hết. Chị Hoài cho biết, gia đình lúng túng, chưa biết sẽ ổn định cuộc sống thế nào nếu không có chính quyền địa phương hỗ trợ.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Xuân Nhường, ở xóm 4 cũng bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 gây ra. Vườn dưa vàng trồng trong nhà lưới của gia đình rộng hơn 3.700 m2 chỉ còn hơn một tuần nữa là thu hoạch, đã bị bão thổi gãy hàng loạt, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Đức Thọ, bão số 5 làm hư hỏng 220 nhà, hàng nghìn cây ăn quả gãy đổ, nhiều công trình trường học, hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 80 tỷ đồng. Trước tình hình cấp bách hiện nay, xã chỉ đạo ưu tiên bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão, huy động tối đa lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đến sáng 26/8, có 868 nghìn khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị mất điện. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Lê Quang Thanh cho biết, công ty huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, thành lập 4 đội xung kích từ các đơn vị khác để hỗ trợ những địa bàn bị thiệt hại nặng nề, nỗ lực tối đa để sớm cấp điện trở lại cho nhân dân.

Tổng Công ty Điện lực miền bắc huy động 220 cán bộ lành nghề vào hỗ trợ và cố gắng khôi phục toàn bộ lưới điện trung thế, trạm biến áp tại khu vực thành phố Vinh (cũ) và một số khu vực trọng điểm ngay trong ngày 26/8. Sau đó, sẽ tiếp tục xử lý các tuyến hạ thế, từng bước cấp điện trở lại cho các hộ dân.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đến chiều 26/8, tỉnh chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão, chỉ có 1 trường hợp bị điện giật chết khi lên sửa mái nhà để chống bão, 2 người bị thương. Bão số 5 đã làm 4.638 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng nghìn ha rau, màu bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, điện, viễn thông và trường học bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 1.390 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, mặc dù diễn biến của bão số 5 rất phức tạp, nhưng công tác dự báo rất sát, giúp tỉnh chủ động công tác ứng phó. Để sớm khắc phục sau bão và ứng phó với hoàn lưu bão, trước mắt tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm “bốn tại chỗ” để khắc phục hậu quả ban đầu. Tỉnh tập trung khắc phục các hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng, khắc phục hậu quả về thiệt hại tài sản. Tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, bám sát tình hình diễn biến của thời tiết, không lơ là, chủ quan...

Bão vừa tan, bà Trần Thị Hường ở thôn Bắc Mới (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) quay trở lại ngôi nhà vừa được chính quyền và anh em, hàng xóm hỗ trợ xây dựng. Toàn bộ phần mái che lợp bằng tôn của ngôi nhà đã bị bão thổi bay. Nhìn ngôi nhà trống huơ, trống hoác, bà Hường nghẹn ngào nhưng vẫn thở phào vì may mắn còn sống sót. Bà Hường cho biết: Nếu không được chính quyền địa phương và con cháu hỗ trợ đi sơ tán, tránh bão thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đạm Phan Văn Thư cho biết, bão số 5 làm hơn 4.700 ngôi nhà tại xã bị tốc mái, hơn 1.000 công trình phụ của các hộ gia đình bị hư hỏng, ước thiệt hại gần 20 tỷ đồng. Cùng với việc huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại sửa chữa nhà ở, chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng vũ trang tổ chức trục vớt toàn bộ số tàu cá bị đánh chìm, giúp các trường học dọn dẹp vệ sinh môi trường để đón học sinh vào năm học đúng kế hoạch.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 khiến 1 người chết, 9 người bị thương; hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế bị hư hỏng; khoảng gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại...

Đồng chí Nguyễn Huy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, bão số 5 đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng kinh tế-xã hội, sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hoàn lưu bão dự báo tiếp tục gây mưa lớn, có khả năng lũ quét, sạt lở ở miền núi, ngập lụt ở vùng trũng. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động ứng phó trước tình hình mưa lũ sau bão, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên việc hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, trường học, công trình công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường

Ảnh hưởng của cơn bão số 5 còn gây trận giông lốc lớn ở một số phường ở tỉnh Ninh Bình và mưa lớn kéo dài gây ngập úng nghiêm trọng tại Hà Nội. Khoảng 20 giờ tối 25/8, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc tỉnh Ninh Bình) có mưa to kèm theo giông lốc mạnh, làm 1 người tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

Đồng chí Trần Trọng Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: Ngay sau khi lốc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự, y tế có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Số người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người mất và bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, phối hợp với lực lượng cơ sở y tế cứu chữa, chăm sóc người dân bị thương do ảnh hưởng của giông, lốc.

Sáng 26/8, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trực tiếp xuống kiểm tra, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy; đồng thời yêu cầu chính quyền hai phường huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các gia đình thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường, tạm thời bố trí nơi ở mới (nếu người dân có nhu cầu) để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống; tiếp tục rà soát những thiệt hại để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Từ chiều tối ngày 25 đến 14 giờ ngày 26/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa đo được tại nhiều khu vực từ hơn 300-400 mm, gây úng ngập kéo dài tại nhiều đường phố. Tính đến 14 giờ ngày 26/8, trên địa bàn thành phố vẫn còn gần 30 điểm úng ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Anh Nguyễn Ngọc Yên sống tại phường Triều Khúc chia sẻ, đây là trận lụt lớn nhất trong vòng 10 năm tại đây, nước rút rất chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn, để xử lý các điểm úng ngập, công ty bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để tua vớt rác tại ga thu, mở nắp hố ga cùng với đặt biển cảnh báo, bố trí người hướng dẫn giao thông.

Cùng với đó, công ty vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống, nhanh chóng khơi thông dòng chảy. Nhờ đó, đến cuối giờ chiều 26/8, cơ bản các điểm úng ngập trong khu vực nội thành đã cơ bản rút hết nước, giao thông trở lại bình thường. Cùng với mưa lớn kéo dài, gió mạnh khiến 123 cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị gãy, đổ. Trong đó, một cây xà cừ lớn bất ngờ đổ xuống ngã tư phố Trần Phú-Chu Văn An, đè trúng 2 xe ô-tô đang lưu thông, làm hư hỏng xe. Rất may không có thương vong xảy ra.

Bão số 5 đã gây ra 7 sự cố đê điều tại Thanh Hóa. Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Trịnh Huy Triều cho biết: Ngành đã chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ nhiên liệu, vật tư, bố trí 134 phương tiện cùng 600 nhân lực sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh, nhất là sạt lở đất đá từ ta-luy dương xuống nền đường, bảo đảm lưu thông thông suốt.

Do lượng mưa quá lớn trong 2 ngày qua, đến sáng 26/8 có hơn 1.700 ha lúa ở tỉnh Hưng Yên bị ngập úng, trong đó xã Kiến Xương có diện tích lúa ngập úng lớn nhất, với 760 ha. Địa phương đang huy động các trạm bơm hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước ra khỏi nội đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận cho biết: Tỉnh yêu cầu các địa phương vận hành thêm các trạm bơm điện để nhanh chóng bơm tiêu úng. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khơi thông dòng chảy và tiêu thoát nước một cách triệt để nhằm bảo đảm sản xuất nông nghiệp, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhiều cơ sở y tế tại những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… cũng bị hư hại, sập mái, máy móc thiết bị hư hỏng khi bão đi qua. Mặc dù vậy, nhưng hoạt động cấp cứu trong mưa bão vẫn luôn thông suốt, cấp cứu kịp thời người bị thương do mưa bão gây ra.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã cấp cứu, đỡ đẻ thành công cho nhiều ca sản phụ chuyển dạ giữa mưa bão. Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận, xử lý, điều trị cho nhiều nạn nhân bị thương do bão gây ra. Những cơ sở y tế khác tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Trị... cũng bảo đảm hoạt động xuyên suốt, không bị gián đoạn việc khám, chữa bệnh.

Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả và phòng chống dịch bệnh sau mưa bão đang được toàn ngành y tế khẩn trương vào cuộc. Sở Y tế Nghệ An đã thành lập 4 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại, yêu cầu các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân do bão lũ, triển khai vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão.

Tiếp theo các Công điện số 141, 143, 146, ngày 26/8 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 147/ CĐ-TTg chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.