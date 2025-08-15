Những việc làm nhân văn

Công an xã A Lưới 1 giúp đỡ gia đình ông Hồ Văn Nga xây nhà mới, xóa nhà tạm

Sáng một ngày đầu tháng 8/2025, sau khi nhận được thông tin chị A Viết Thị Ngon (SN 1990), Tổ phó Tổ ANTT thôn Cưr Xo, xã A Lưới 4 nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị 2 khối u trong não, Đại úy Trần Khánh Long, cán bộ Công an xã A Lưới 4 lập tức làm báo cáo đề xuất Trưởng Công an xã xem xét, trích kinh phí đơn vị thăm hỏi, động viên chị Ngon. Đồng thời, đề xuất phát động trong toàn lực lượng Công an xã chung tay giúp đỡ chị Ngon và gia đình.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, sau 2 ngày phát động, Công an xã A Lưới 4 đã phát động ủng hộ trong đơn vị và kết nối với một số cán bộ công tác tại Học viện Cảnh sát nhân dân được gần 5 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ chị Ngon phần nào trang trải viện phí.

Ngay sau đó, Đại úy Lê Khánh Long, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 4 cùng với cán bộ Công an xã đã chạy xe máy về Bệnh viện Trung ương Huế để trao tận tay chị Ngon số tiền này, giúp chị an tâm điều trị bệnh.

Nhận được số tiền hỗ trợ và sự động viên tinh thần kịp thời của lực lượng Công an xã A Lưới 4, chị A Viết Thị Ngon xúc động viết thư cảm ơn. Trong thư, chị Ngon bày tỏ: “Thay mặt gia đình, em xin cảm ơn đến Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và tập thể Công an xã A Lưới 4, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở đã động viên, hỏi thăm sức khỏe. Cảm ơn món quà quý giá, kịp thời trao đến em trong lúc gia đình em gặp khó khăn nhất”.

Trung tá Ngô Đức Vinh, Trưởng Công an xã A Lưới 4 cho biết, xã A Lưới 4 được sáp nhập từ 4 xã gồm: Hương Phong, A Roàng, Đông Sơn và Lâm Đớt. Hiện toàn xã có diện tích hơn 233km2 với hơn 10.700 nhân khẩu sinh sống.

Là địa bàn xã có đường biên giới giáp Lào, phần lớn người dân đều là đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với chính quyền địa phương, Công an xã A Lưới 4 đã thực hiện ngay các kế hoạch để vừa đảm bảo ANTT, an toàn giao thông địa bàn, vừa hỗ trợ, giúp đỡ người dân, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính.

“Nếu như trước đây, người dân chúng tôi phải đến công an cấp huyện để làm thủ tục cấp thẻ căn cước hoặc cấp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký thông tin cư trú… thì nay những thủ tục này đều được Công an xã giải quyết, giúp bà con giảm bớt thời gian đi lại. Phần lớn các thủ tục được thực hiện trên ứng dụng VNeID và Cổng dịch vụ công Quốc gia, do chưa quen thao tác nên chúng tôi được cán bộ Công an xã hỗ trợ, hướng dẫn tận tình và thủ tục được giải quyết nhanh chóng”, chị Hồ Thị An ở xã A Lưới 4 chia sẻ.

Vào những ngày này, dưới cái nắng như đổ lửa nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Lưới 1 vẫn tận tình hỗ trợ giúp đỡ gia đình ông Hồ Văn Nga (ở thôn Ta Ay Ta) xây nhà ở. Gia đình ông Nga thuộc diện khó khăn nên được chính quyền xã A Lưới 1 đưa vào chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm. Cùng với các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, Công an xã đã cắt cử cán bộ hỗ trợ ngày công để giúp đỡ gia đình ông Nga sớm xây xong căn nhà kiên cố trước mùa mưa bão năm nay.

Cũng trong thời gian này, cán bộ Công an xã A Lưới 2 cùng với đoàn viên, thanh niên thuộc Ban Thanh niên Công an TP. Huế đã chạy đua với thời gian, hỗ trợ giúp vợ chồng anh A Viết Bai (SN 1994, hộ nghèo ở thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2) xây dựng căn nhà mới để kịp hoàn thiện, khánh thành vào trước dịp 19/8 này. Do địa điểm xây nhà của anh Bai nằm ở vùng đồi núi, đường sá đi lại khó khăn nên các lực lượng phải dùng sức chở từng viên bờ lô, gạch ngói, từng bao xi măng vận chuyển đến điểm tập kết để xây nhà.

Ngoài các hoạt động kể trên, hiện lực lượng công an các xã A Lưới còn thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm; tiếp tục duy trì nhiều hoạt động nhân văn, hướng về cộng đồng như trao tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho hộ dân đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho học sinh nghèo; thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”, “Ánh sáng nông thôn mới” để tăng cường giữ vững ANTT địa bàn vùng biên giới.