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Dương Nỗ phát động xây dựng tuyến đường Hoàng Mai Huế

HNN.VN - Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 2/9, UBND phường Dương Nỗ tổ chức lễ phát động xây dựng tuyến đường Hoàng Mai Huế năm 2026. Đến dự có đồng chí Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế).

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 Đồng chí Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trồng cây Hoàng Mai tại làng Thanh Tiên

Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ” và chủ trương bảo tồn, phát triển Hoàng Mai Huế, phường Dương Nỗ phát động xây dựng tuyến đường Hoàng Mai Huế tại đường WB2, Tổ dân phố 9, làng Thanh Tiên, trồng 54 cây Hoàng Mai do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và Nhân dân trao tặng.

Dương Nỗ là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, với nhiều di tích, làng nghề truyền thống và nghề trồng hoa. Việc xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điểm nhấn, quảng bá hình ảnh quê hương và thúc đẩy du lịch cộng đồng.

Tại lễ phát động, địa phương kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chăm sóc, gìn giữ các cây Hoàng Mai, tiếp tục hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng thêm nhiều tuyến đường hoa, không gian xanh, góp phần xây dựng Dương Nỗ ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, giàu bản sắc.

Tuyến đường Hoàng Mai khi phát triển đồng bộ sẽ góp phần bảo tồn giống mai quý của Huế, tạo cảnh quan đặc trưng và điểm nhấn cho phát triển du lịch cộng đồng tại Dương Nỗ.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Dương Nỗphát độngxây dựngtuyến đườngHoàng Mai Huế
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