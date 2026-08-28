“Tấc đất tấc vàng” và ý Đảng, lòng Dân

Sau khi hiến đất làm đường, đường Bùi Điền (TDP Thanh Lương) càng khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh: VÕ NHÂN

Sức mạnh từ sự đồng lòng

Ở quy mô toàn thành phố Huế, giai đoạn 2025 - 2026 có gần 1.100 hộ gia đình tự nguyện hiến gần 140.000m² đất, giúp mở rộng hơn 93km đường giao thông, với tổng giá trị đất hiến ước tính trên 162 tỷ đồng.

Ở phường Kim Trà, sự đồng thuận cũng thể hiện rõ khi chỉ trong một thời gian ngắn, người dân nơi đây đã đối ứng kinh phí để thực hiện 5,4km tuyến đường bê tông ngõ, kiệt. Đối với các tuyến đường giao thông trục chính, bà con đã tự nguyện hiến gần 2.250m² đất, các tài sản trên đất và đóng góp hơn 800 triệu đồng.

Tại tổ dân phố (TDP) Hương Sơn, bằng sự đồng lòng, người dân đã chung sức hiến hơn 2.590m² đất cùng nguồn kinh phí đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trên tuyến đường Đặng Huy Tá thuộc TDP Thanh Lương, dưới sự vận động của ông Phan Minh Nhật - Tổ trưởng TDP, 62 hộ dân đã đồng thuận hiến phần đất và tài sản trên đất với tổng trị giá lên tới khoảng 4,3 tỷ đồng.

Cũng từ những kết quả này, có nhiều người đặt câu hỏi, trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”, vì sao hàng ngàn hộ gia đình ở thành phố Huế nói chung, nhiều hộ dân ở phường Kim Trà nói riêng lại chấp nhận hiến tài sản quý giá như đất đai?

“Lùi bức tường, bớt khoảnh vườn một chút mà ngõ xóm rộng rãi hẳn ra. Đường lớn vừa tiện đi lại, vừa giúp chuyện làm ăn buôn bán của mọi người, trong đó có tôi cũng dễ bề phát triển. Vẫn biết “tấc đất tấc vàng”, nhưng phải xác định rằng, hiến đất không phải là mất, mà là góp phần làm cho xóm làng, cho Kim Trà và cho Huế mình phát triển. Mà khi đó thì người hưởng lợi trước tiên cũng là chúng tôi, con cháu chúng tôi”, ông Trần Cung (TDP Dương Sơn), người hiến gần 300m2 đất sản xuất nông nghiệp bộc bạch.

Ông Trần Cung không phải là cá nhân duy nhất. Số liệu từ UBND phường Kim Trà cho thấy, hiện trên địa bàn phường có hơn 80 hộ tự nguyện hiến đất. Người ít thì 5 - 7m2, người nhiều thì hơn 100m2, tùy điều kiện, thực tế mà người hiến đất sản xuất nông nghiệp, người hiến đất vườn. Nhưng dù thế nào thì tựu trung điều này đã nói lên chuyển biến sâu sắc trong tư duy, nhận thức của mỗi người dân. Hay có thể hiểu cách khác, Nhà nước đã huy động được một nguồn lực xã hội vô cùng to lớn bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết.

Đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu

Hẳn nhiên, sự đồng thuận trong việc hiến đất mở đường ở Kim Trà không tự nhiên mà có. Bên cạnh những thay đổi trong tư duy, nhận thức của người dân thì quá trình “dân vận khéo” của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phường Kim Trà chính là chất xúc tác quan trọng dẫn đến những chuyển biến tích cực này.

Thay vì chỉ nói “theo văn bản”, thì cách vận động của Kim Trà được cụ thể hóa thông qua các buổi họp dân của lãnh đạo phường để lắng nghe thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, trực tiếp cùng nhau bàn bạc, thống nhất chủ trương theo đúng phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trong những cuộc họp, bên cạnh lấy người dân làm chủ thể, thì mọi thứ đều được công khai, minh bạch, từ việc thông báo chủ trương của Đảng ủy phường, danh sách các hộ dân cần hiến đất và tài sản trên đất, cho đến việc công khai, niêm yết rõ ràng mức kinh phí đóng góp của từng hộ gia đình.

Cũng trong quá trình này, các thành viên cốt cán, những người có uy tín của hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, thuyết phục từng hộ dân. Kết hợp với vai trò của Ban giám sát cộng đồng được phát huy tối đa trong suốt quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm đúng mục đích, đúng từng tấc đất, khối đá…, khiến sự tin tưởng của người dân vào chủ trương của Đảng, Nhà nước càng được củng cố.

“Như nhiều xã, phường khác, Kim Trà quán triệt không chạy theo số lượng hay thành tích mà xem sự tự nguyện, đồng thuận và sự thụ hưởng của chính mỗi người dân là ưu tiên hàng đầu. Việc người dân hiến đất cũng phải đi đôi với trách nhiệm của chính quyền trong công khai quy hoạch, phạm vi, phương án, tiến độ, nguồn lực và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến đất đai”, Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà Châu Viết Thành chia sẻ.

Tuy chưa phải là địa phương dẫn đầu về số hộ và diện tích đất hiến, nhưng có thể thấy, câu chuyện ở Kim Trà đã góp phần chứng minh một điều: Khi người dân được đặt đúng vị trí là chủ thể, quyền lợi chính đáng được quan tâm, việc vận động được thực hiện khéo léo, công khai, minh bạch và đúng chủ trương thì chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận của người dân.