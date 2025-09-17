Người dân là chủ thể trong các chính sách của đại hội

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu, cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình thăm và tặng quà hộ dân ở xã A Lưới 3

Nâng chất lượng đời sống người dân

Theo Dự thảo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ mới, thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm, gắn phát triển với an sinh xã hội. Ưu tiên các ngành mũi nhọn: Du lịch, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, công nghiệp công nghệ cao; mở rộng không gian đô thị, đầu tư hạ tầng đồng bộ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút mạnh nguồn lực trong và ngoài nước. Mỗi giải pháp kinh tế phải hướng tới việc làm ổn định, nâng thu nhập, đảm bảo môi trường sống trong lành và bền vững.

Là thành phố di sản, Huế luôn đối diện bài toán giữa bảo tồn và phát triển. Những chương trình di dời dân cư Kinh thành, chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian tác động trực tiếp hàng chục nghìn hộ dân. Thực tiễn cho thấy, khi người dân được lắng nghe, giải thích, hỗ trợ thỏa đáng, dự án (DA) lớn đều được đồng thuận, tiến độ được đẩy nhanh, hiệu quả được nâng cao.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Huế đặt mục tiêu phát triển đô thị thông minh, xanh - sạch - sáng, hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc. Các khu đô thị mới, trục văn hóa, khu thương mại - dịch vụ cao cấp sẽ gắn với chính sách tái định cư minh bạch, văn minh, đảm bảo người dân có chỗ ở tốt hơn, cuộc sống tiện nghi hơn, tự hào với diện mạo mới của thành phố.

Bên cạnh kinh tế, Huế chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế - những lĩnh vực gắn trực tiếp đời sống người dân. Mục tiêu là xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu tầm quốc gia và khu vực, để người dân tiếp cận dịch vụ tốt nhất ngay tại quê hương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt trên 80%; các chương trình giảm nghèo bền vững tiếp tục được duy trì, nhất là ở vùng đầm phá, gò đồi, miền núi. Chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đào tạo nghề gắn với việc làm sẽ giúp người trẻ lập nghiệp, người lao động tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Anh Nguyễn Ngọc An, một thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch ở phường Thủy Xuân bày tỏ: “Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm du lịch và đào tạo nghiệp vụ của thành phố đã giúp doanh nghiệp mới tự tin đầu tư, mở rộng dịch vụ. Thời gian đến, các doanh nghiệp trẻ rất cần thêm các hỗ trợ về vốn vay ưu đãi, mặt bằng kinh doanh, chính sách ưu đãi trong hợp tác đưa nguồn khách đến Huế…”.

Người dân là chủ thể

Mọi quyết sách, chương trình, DA đều phải xuất phát từ nhu cầu, quyền lợi, sự đồng thuận của Nhân dân. Chính sách không chỉ chăm lo vật chất, mà còn phải nâng cao đời sống tinh thần; tạo môi trường văn minh, an toàn, hiện đại, gìn giữ cốt cách Huế, để mỗi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là người kiến tạo diện mạo mới của thành phố.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố xác định các giải pháp then chốt: Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù; cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm thủ tục, tăng thuận tiện; công khai, minh bạch, đối thoại trực tiếp về các DA đất đai, tái định cư, chỉnh trang đô thị để người dân hiểu, đồng thuận, tham gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xây dựng các kênh tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để chính sách được thực hiện công bằng, hiệu quả. Đồng thời, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, khuyến khích sáng kiến cộng đồng, phong trào tự quản đô thị, du lịch, môi trường. Đặc biệt, phát triển mô hình kinh tế gắn với di sản, du lịch cộng đồng, sản phẩm văn hóa đặc trưng, vừa bảo vệ giá trị Cố đô, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thành ủy xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mọi hoạt động lãnh đạo, điều hành phải hướng về cơ sở, lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa, khuyến khích người dân tham gia sâu rộng vào mọi phong trào, DA.

Tại buổi góp ý dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII của Tổ công tác số 1 Bộ Chính trị cuối tháng 8/2025, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao định hướng này của TP. Huế, trong đó nhấn mạnh: Mọi nhiệm vụ, chính sách phải hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng đời sống Nhân dân, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu khẳng định: Người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là chủ thể kiến tạo tương lai TP. Huế. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là dịp tổng kết, rút kinh nghiệm, mà còn là thời điểm khẳng định Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc phải dựa trên nền tảng lòng dân. Khi mỗi người dân thấy mình được tôn trọng, lắng nghe, được tham gia, được hưởng lợi, thì mọi nghị quyết của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến khát vọng đưa Huế trở thành đô thị di sản đặc sắc, trung tâm lớn của cả nước thành hiện thực.