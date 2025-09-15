Động lực giúp bộ máy vận hành hiệu quả

Nhiều nền tảng số được thiết lập đã giúp chính quyền các cấp vận hành, quản lý, phục vụ thông suốt, đạt hiệu quả cao

Bứt phá trong cải cách hành chính

Kết quả nổi bật thời gian qua là việc TP. Huế liên tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP, ngày 1/4/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố đã đạt được những con số ấn tượng: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt gần 100%, nằm trong top đầu cả nước và vượt xa chỉ tiêu 80% đề ra; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước công bố hoàn thành mục tiêu này. Huế là địa phương đầu tiên đạt 100% cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử.

Huế cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện 100% dịch vụ công không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nghĩa là, dù công dân đến bất kỳ bộ phận một cửa nào trên địa bàn thành phố cũng có thể nộp và nhận kết quả hồ sơ, thay vì phụ thuộc vào xã, phường nơi cư trú như trước. Đây là bước tiến vượt bậc, thể hiện rõ tính liên thông, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm trong CCHC.

Theo Nghị quyết số 74/NQ-CP, ngày 7/4/2025 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Huế cũng ghi dấu ấn khi nằm trong top 3 địa phương thực hiện 17/17 chỉ số cấp tỉnh, đồng thời vươn lên top 2 cả nước về thực hiện bộ chỉ số cấp xã. Những kết quả này cho thấy, với sự hỗ trợ của công nghệ số, chính quyền các cấp ở Huế, từ thành phố đến phường, xã đã có sự chuyển mình rõ nét, từ quản lý hành chính sang quản trị số hiện đại.

Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Thượng cho biết, với hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình và việc giải quyết hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, bà con không phải mất nhiều thời gian, công sức và có thể nộp hồ sơ ngay cả khi đến phường khác. Việc trả kết quả cũng được thực hiện qua môi trường điện tử hoặc bưu chính công ích, tạo sự tiện lợi rất lớn cho người dân, giảm áp lực công việc cho chính quyền.

Huy động nhiều thành phần cùng tham gia

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, nếu coi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một bước đi mạnh mẽ để tinh gọn bộ máy, thì chuyển đổi số chính là chất keo gắn kết, là động lực giúp bộ máy vận hành hiệu quả. Thành phố Huế đã và đang chứng minh được rằng công nghệ số không chỉ là công cụ quản lý, mà còn là môi trường để chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân.

Xét riêng trong lĩnh vực bưu chính công ích, TP. Huế là địa phương đầu tiên cả nước triển khai 166 điểm đại lý dịch vụ công và sắp tới sẽ có thêm 20 điểm mới của VietinBank tham gia tích cực vào mô hình dịch vụ công ích này. Số liệu thống kê cho thấy, đến nay, trên 90% hồ sơ hành chính của người dân trên địa bàn được phát sinh qua bưu chính công ích (149.957/164.983 hồ sơ), trong đó khoảng 32,16% hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN, bước sang giai đoạn 2 thực hiện Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 về thúc đẩy chuyển đổi liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị..., địa phương sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ chính: Tái sử dụng điều hành quản lý trên nền tảng số dựa trên dữ liệu dùng chung; kết nối đồng bộ theo khung tổng thể quốc gia số và khung tổng thể chính quyền số, trong đó có thêm sự tham gia của khối ủy ban mặt trận, hội đồng nhân dân, các ban Đảng; ban hành các cơ chế chính sách tạo sự tham gia của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Điều này có nghĩa, bước sang giai đoạn mới, để chuyển đổi liên thông hiệu quả hơn, không chỉ có vai trò của nhánh UBND, các đơn vị giáo dục, các tổ chức dịch vụ tài chính mà còn huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân biết công nghệ số... Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính, công nghệ số thuận tiện, giảm áp lực cho bộ phận một cửa của chính quyền.

"Để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đang tiếp tục điều chỉnh các nền tảng số, quy trình phù hợp trong giai đoạn mới. Định hướng 100% các hoạt động được thực hiện trên không gian số, kể cả hoạt động tương tác với người dân và doanh nghiệp đảm bảo một cách đồng bộ và hiệu quả. Ngành khoa học và công nghệ đang ưu tiên tập trung triển khai cấp bách và muộn nhất là trong năm nay phải hoàn thành xong để hỗ trợ bộ máy 2 cấp hoạt động hiệu quả, nâng cao sự hài lòng và niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền", ông Nguyễn Xuân Sơn khẳng định.