Chính quyền xã yêu cầu tháo dỡ nhiều công trình vi phạm

Tốp thợ tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép ở suối Máu

Nhiều công trình trái phép mọc ven suối

Từ phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã có mặt tại khu vực suối Máu (thôn 3, xã Bình Điền). Suối Máu cách trung tâm TP. Huế hơn 40km, nằm giữa vùng đồi núi Bình Điền với nhiều hồ nước sâu, làn nước trong xanh và khung cảnh còn khá hoang sơ. Những năm gần đây, địa điểm này thu hút nhiều người dân, du khách đến tắm suối, nghỉ dưỡng, kéo theo sự xuất hiện của các hoạt động dịch vụ tự phát.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phía trước khu vực từng kinh doanh ăn uống đã treo bảng “Tạm dừng hoạt động”, không còn đón khách. Bên trong, nhiều tốp thợ đang tháo dỡ các chòi tạm, mái che và hệ thống khung sắt dựng sát mép suối.

Tiếng máy cắt, tiếng búa đập vang lên liên tục giữa không gian vốn yên tĩnh của núi rừng. Nhiều hạng mục được xây dựng khá kiên cố với trụ bê tông cốt thép, mái lợp sắt hộp, nền láng xi măng để phục vụ hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi cho khách đến tắm suối.

Trong quá trình tác nghiệp, tại hiện trường, phóng viên đã trực tiếp trao đổi với ông Phạm Văn Phong (trú phường Hương Thủy) - người đứng ra xây dựng các công trình tại đây. Ông Phong cho biết bản thân đã nhận thức được sai phạm và đang cho người tháo dỡ toàn bộ công trình theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

“Thấy khu vực suối đẹp, khách đến đông nên tôi đầu tư làm dịch vụ. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết pháp luật nên dẫn đến vi phạm. Hiện tôi đã dừng hoạt động kinh doanh và tự tháo dỡ các công trình vi phạm theo cam kết”, ông Phong nói.

Kiên quyết xử lý sai phạm, bảo vệ cảnh quan

Theo tìm hiểu, trước đó ông Phạm Văn Phong từng bị UBND thị xã Hương Trà (cũ) xử phạt vi phạm hành chính 19 triệu đồng (theo quyết định số 1284/QĐ - XPHC ngày 27/9/2024 của UBND thị xã Hương Trà) do xây dựng trái phép trên đất thuộc Nhà nước quản lý tại khu vực suối Máu. Ngoài xử phạt tiền, cơ quan chức năng còn yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu và trả lại phần đất đã lấn chiếm.

Tuy nhiên, sau khi nộp phạt, ông Phong tiếp tục xây dựng thêm 6 chòi mới với tổng diện tích gần 160m² trên đất ven suối để phục vụ hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi cho du khách.

Qua kiểm tra ngày 21/4, đoàn liên ngành xã Bình Điền tiếp tục phát hiện hành vi tái phạm nên yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh, buộc tháo dỡ các công trình vi phạm và khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất.

Ông Phong cũng thừa nhận đã cho ông Hà Văn Thăng (trú thôn Tam Hiệp, xã Bình Điền) thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách đến tắm suối.

Ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công xã Bình Điền cho biết, địa phương đã theo dõi sát quá trình khắc phục sai phạm của hộ ông Phong. “Đến ngày 8/5 là thời hạn cuối theo cam kết, địa phương đã cử lực lượng lên kiểm tra và ghi nhận gia đình ông Phong đã tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm, đồng thời chấm dứt hoạt động dịch vụ tại khu vực suối Máu”, ông Toàn thông tin.

Theo ông Toàn, quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép tại khu vực suối, rừng tự nhiên nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường và tránh phát sinh các mô hình du lịch tự phát không đúng quy định. Địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện tái phạm hoặc phát sinh vi phạm mới sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, ông Phong là người ở khu vực Hương Thủy. Sau khi mua khoảng 3ha đất rừng tại thôn 3, xã Bình Điền, ông Phong đã tận dụng lợi thế cảnh quan suối Máu để phát triển dịch vụ du lịch tự phát. Tuy nhiên, việc xây dựng trên phần đất do Nhà nước quản lý đã dẫn đến các sai phạm buộc phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

UBND xã Bình Điền cho biết: Địa phương luôn tạo điều kiện để các cá nhân, hộ dân phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu tắm suối, vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách, góp phần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại địa phương. Tuy nhiên, việc đầu tư, kinh doanh phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và thủ tục pháp lý cần thiết trước khi đưa vào hoạt động.

Chính quyền địa phương khuyến khích phát triển du lịch nhưng kiên quyết xử lý các trường hợp tự ý lấn chiếm đất, xây dựng trái phép hoặc hoạt động kinh doanh không đảm bảo quy định.